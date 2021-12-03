Обвал на шахте в Кривом Роге: есть погибшие

В Кривом Роге произошел обвал на шахте. Об этом пишет издание ТСН.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 2 декабря, на шахте "Артем-1". Сообщается, что произошел обвал горной породы во время выполнения подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонта 1135 метров.

По данным СМИ, в результате происшествия руда рухнула на горняка. Под обломками оказался 48-летний проходчик. Он получил серьезные травмы и скончался от них на месте.

На данный момент для расследования трагедии создается специальная комиссия. По факту гибели шахтера сотрудники правоохранительных органов внесли сведения единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сальвадоре погиб сын министра обороны страны. Он вместе с еще двумя членами экипажа легкомоторного самолета ВВС Сальвадора отправился на поиски яхты, которая недавно пропала в море. Во время операции самолет потерпел крушение в районе Ла-Пунтилья. На данный момент уже были обнаружены их бездыханные тела. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Индии леопард забрался в учебное заведение и напал на несовершеннолетнего. Власти предполагают, что животное пришло из близлежащего участка леса. Пострадавший от нападения парень получил легкие телесные повреждения. Хищника поймали и усыпили. Отмечается, что в Индии встречи с леопардами происходят нередко. Всё потому, что в последнее время сокращается среда обитания этих животных.

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