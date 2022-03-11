Обстрелы и разрушения инфраструктуры: какая ситуация в Луганской области

В Луганской области враг продолжает уничтожать населенные пункты. 11 марта оккупанты обстреливали Северодонецк, Рубежное, Кременную и Лисичанск, применяли тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Разрушенные города в результате обстрелов оккупантов, фото Телеграм ГСЧС

Наибольшие разрушения получили от обстрелов: Горное, Золотое, Счастье, Тошковку, Попасную, Старобельск. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В этих населенных пунктах уже почти не осталось уцелевших многоэтажных жилых домов, разбита инфраструктура городов.

Однако спасатели с пиротехниками Луганского гарнизона продолжают тушить пожары, уничтожать взрывные устройства, оказывать помощь населению, разбирать завалы и раздавать гуманитарную помощь.



По информации Луганской государственной администрации, в области работают гуманитарные штабы, волонтеры привозят населению продукты, средства личной гигиены, лекарства. Первоначально обеспечиваются помощью люди с инвалидностью, одинокие пожилые люди, матери с малолетними детьми, многодетные семьи, подвозится адресная помощь к бомбоубежищам и укрытиям, где находятся большие группы жителей и одиноким лежащим.

По работе инфраструктуры в области по состоянию на утро 11 марта обесточены 38 населенных пунктов, из них 27 полностью, 11 частично. 114472 потребитель находится без электроэнергии, отключено 746 ТП. В Северодонецке отключены 180 многоквартирных домов (повреждение котельной) и около 180 многоквартирных домов из-за повреждений тепловых сетей. В Лисичанске в связи с отсутствием электро-, водоснабжения приостановлено работу 14 котельных. Частично ограничена подача воды на Попасную и Золотое, нет водоснабжения в селе Нижнее, Нижнее-1, Новотошкивка. Из-за обстрелов обесточена ЛЭП, водопроводная насосная станция 1 и 2 подъем "Лесная дача", в результате чего частично в городе Лисичанск отсутствует водоснабжение (район Стеклозавода, Переизна, микрорайоны завода ГТВ, район ш. Матросская).

Как сообщал портал, 9 марта оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины на территории Донецкой области. Зафиксирован обстрел железной дороги в городе Дружковка. В результате обстрела пострадали две женщины: 57-летняя и 19-летняя местные жители. По информации полиции, снаряд упал возле городской железнодорожной станции, на месте работали взрывотехники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!