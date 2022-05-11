Обстреливают эвакуационную дорогу, грабят медицинские учреждения: как живет прифронтовая и оккупированная Луганщина

российские оккупанты продолжают уничтожать Луганщину. О статистике и последствиях российского вторжения в регионе на 11 мая сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

русская армия грабит учебные и медицинские заведения (фото из открытых источников)

В ведомстве сообщили, что жители прифронтовых и оккупированных территорий Луганской области живут без воды, газа и связи. Оккупанты даже обстреляли дорогу, по которой довозят гуманитарную помощь и эвакуируют людей.

"Оккупанты обстреливают дорогу Лисичанск – Бахмут, по которой завозят гуманитарные грузы и эвакуируют жителей. В настоящее время сообщение приостановлено. Обесточены 43 населенных пункта – 128,3 тыс. потребителей. Централизованное водоснабжение отсутствует по всей области: воду можно только подвозить, связи нет. Российская армия грабит учебные и медицинские заведения", говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры терроризируют жителей Луганской области . российские кафиры продолжают издеваться над мирными жителями, проживающими в Луганской области. Так кафиры начали блокировать социальные сети, похищают местных жителей и ради развлечения избивают, подвергают пыткам, калечат, вывозят и выбрасывают в лесах в пригородах. Об этом сообщает уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По словам уполномоченной, кафиры пытаются ограничить людям доступ к социальным сетям и украинским СМИ, в то же время создают свои фейковые информационные ресурсы. Кроме этого, военные России ради развлечения издеваются над мирными жителями, избивают их и терроризируют.













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