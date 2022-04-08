logo

BTC/USD

43063.86

ETH/USD

3266.14

LTC/USD

113.24

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске: открыто производство
commentss НОВОСТИ Все новости

Обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске: открыто производство

В Краматорске в результате ракетных обстрелов погибли эвакуировавшиеся граждане

сегодня, 13:15
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, где находились около четырех тысяч гражданских, в том числе женщины и дети. Число погибших более 30, среди них есть дети, ранения получили более 100 человек. Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора.

Обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске: открыто производство

фото Офиса генпрокурора

Омбудсмен Николай Кулеба сообщил, что в настоящее время известно о 4 погибших детях, информацию обновляют.

По информации Нацполиции, ракета попала во временный зал ожидания, именно там находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда. Окончательные данные устанавливаются. На месте работают спасатели, следователи, медики, взрывотехники.

Открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). На месте следователи и прокуроры собирают доказательства, начато досудебное расследование. Враг обстрелял вокзал в период эвакуации мирного населения из города.

Страшную трагедию прокомментировал глава государства, отметив, что враг должен получить наказание за свои преступления.

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже не на месте. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, не имеющее предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — написал президент.

Как сообщал портал, глава "Укрзализныци" Александр Камышин считает, что это целенаправленный удар по инфраструктуре "Укрзализныци", а также по жителям города Краматорск.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!