Обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске: открыто производство

8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, где находились около четырех тысяч гражданских, в том числе женщины и дети. Число погибших более 30, среди них есть дети, ранения получили более 100 человек. Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора.

фото Офиса генпрокурора

Омбудсмен Николай Кулеба сообщил, что в настоящее время известно о 4 погибших детях, информацию обновляют.

По информации Нацполиции, ракета попала во временный зал ожидания, именно там находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда. Окончательные данные устанавливаются. На месте работают спасатели, следователи, медики, взрывотехники.



Открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). На месте следователи и прокуроры собирают доказательства, начато досудебное расследование. Враг обстрелял вокзал в период эвакуации мирного населения из города.

Страшную трагедию прокомментировал глава государства, отметив, что враг должен получить наказание за свои преступления.



"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже не на месте. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, не имеющее предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — написал президент.

Как сообщал портал, глава "Укрзализныци" Александр Камышин считает, что это целенаправленный удар по инфраструктуре "Укрзализныци", а также по жителям города Краматорск.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!