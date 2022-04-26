Обстрел пяти станций УЗ: есть жертвы

25 апреля утром оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктуре Украины. Зафиксировано попадание возле железнодорожных станций в центральных и западных областях. Об этом сообщил глава АО "Укрзализныци" Александр Камышин.

Фото иллюстративное / Телеграм Железные изменения

По его данным, в результате обстрелов пяти железнодорожных станций погиб один работник железной дороги, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Укрзализныця фиксировала задержание 19 поездов (18 дальнего следования и один Интерсити+) в движении в среднем от 1 часа до 4 часов. К концу суток все поезда доехали до конечных станций. В УЗ сообщили, что "из-за активных работ на двух участках в течение суток возможны задержки поездов, курсирующих через Здолбунов и Жмеринку".

В Ровенской области прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Там ракеты, выпущенные армией рф, попали по инфраструктуре тяговой подстанции в Здолбуновском районе. Правоохранители устанавливают сумму ущерба железной дороге и частным домам, где были повреждены крыши и окна. Один работник железной дороги получил повреждение.



Открыли производство и в Винницкой области. Прокуроры начали расследование в уголовном производстве по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Оккупанты попали ракетами 25 апреля по объектам транспортной инфраструктуры вблизи Жмеринки и Козятина. В результате погибли пять человек, пострадавших — 18 человек. На месте работали спасатели, следователи, прокуроры и другие службы.

Как сообщал портал "Комментарии", в понедельник оккупанты обстреляли ракетами четыре области.



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