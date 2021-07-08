logo
Русский Українська

BTC/USD

32501.23

ETH/USD

2137.30

LTC/USD

129.25

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Обострение на Донбассе: усилились обстрелы, есть раненые — детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Обострение на Донбассе: усилились обстрелы, есть раненые — детали

Российские оккупанты открыли огонь в районе ответственности ОТУ «Восток»

сегодня, 16:01
Автор:

Вечканова Елена

Ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе снова постепенно обостряется. Как информируют в оперативно-тактической группировке "Восток", в зоне их ответственности в четверг, 8 июля, был ранен один из наших защитников.

Обострение на Донбассе: усилились обстрелы, есть раненые — детали

8 июля боец ВСУ получил ранение на Донбассе. Фото из открытых источников

Отмечается, что травму военнослужащий получил из-за вражеской пули, которая задела его результате обстрела украинских позиций оккупантами.

Сейчас он находится под наблюдением медиков. Согласно сообщению штаба, его состояние здоровья считают удовлетворительным.

Напомним, что это уже второй раненый среди личного состава Вооруженных Сил Украины за последние двое суток. В среду российские оккупанты шесть раз нарушали режим тишины в Донбассе, один из украинских защитников был ранен осколками снаряда.

Между прочим, по состоянию на 7 утра 8 июля боевики обстреляли позиции украинской армии минимум трижды. Это свидетельствует об активизации российских группировок на оккупированных территориях. Огонь открывался вблизи населенных пунктов Опытное, Новозвановка и Невельского. Оккупанты использовали как крупнокалиберные пулеметы, так и минометы и крупнокалиберные стрелковое оружие.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в начале июля российские боевики на Донбассе значительно активизировали свои противозаконные действия. По информации штаба операции Объединенных сил (ООС), беспилотники ОБСЕ зафиксировали новое размещение военной техники так называемых "Л-ДНР" в несогласованных для этого местах. От перестановки техники теперь могут пострадать жители Бойковского, Кальмиусского, Раздольное и других населенных пунктов. Каких именно, узнавайте в нашем материале.

Также на портале можно прочитать о том, почему члены украинской делегации в ТКГ отказались продолжать очередное заседание группы и при чем здесь Российская Федерация.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/otueast/posts/516414203117658
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ