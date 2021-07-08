Обострение на Донбассе: усилились обстрелы, есть раненые — детали

Ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе снова постепенно обостряется. Как информируют в оперативно-тактической группировке "Восток", в зоне их ответственности в четверг, 8 июля, был ранен один из наших защитников.



8 июля боец ВСУ получил ранение на Донбассе. Фото из открытых источников

Отмечается, что травму военнослужащий получил из-за вражеской пули, которая задела его результате обстрела украинских позиций оккупантами.

Сейчас он находится под наблюдением медиков. Согласно сообщению штаба, его состояние здоровья считают удовлетворительным.

Напомним, что это уже второй раненый среди личного состава Вооруженных Сил Украины за последние двое суток. В среду российские оккупанты шесть раз нарушали режим тишины в Донбассе, один из украинских защитников был ранен осколками снаряда.

Между прочим, по состоянию на 7 утра 8 июля боевики обстреляли позиции украинской армии минимум трижды. Это свидетельствует об активизации российских группировок на оккупированных территориях. Огонь открывался вблизи населенных пунктов Опытное, Новозвановка и Невельского. Оккупанты использовали как крупнокалиберные пулеметы, так и минометы и крупнокалиберные стрелковое оружие.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в начале июля российские боевики на Донбассе значительно активизировали свои противозаконные действия. По информации штаба операции Объединенных сил (ООС), беспилотники ОБСЕ зафиксировали новое размещение военной техники так называемых "Л-ДНР" в несогласованных для этого местах. От перестановки техники теперь могут пострадать жители Бойковского, Кальмиусского, Раздольное и других населенных пунктов. Каких именно, узнавайте в нашем материале.

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