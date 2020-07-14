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Обострение на Донбассе: боевики открыли огонь из ПТРК «Фагот»

В результате обстрела на Донбассе ранены шестеро украинских военных

14 июля 2020, 23:01
Автор:

Татьяна Веремеева
Обострение на Донбассе: боевики открыли огонь из ПТРК «Фагот»

Сегодня, 14 июля, на Донбассе боевики обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от н.п. Новомихайловки. Украинских военных обстреляли из противотанкового комплекса "Фагот". В пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что осколками ранены шестеро украинских военных, пишет "УНИАН".

Украинская сторона сообщает, что российские военные в очередной раз первыми открывают огонь по украинским позициям, несмотря на договоренности о режиме тишины.

Стало известно, что в результате обстрела получил ранение украинский военный. Всего за сутки были ранены 7 наших воинов. Их всех оперативно доставили в медучреждения.

О потерях противника украинская сторона не сообщает.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство военного медика и ранение бойцов во время попытки вывезти тело погибшего на Донбассе является трагедией. Глава государства контролирует ситуацию. Кроме того, Зеленский направил на место происшествия главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.


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