Обострение на Донбассе: боевики открыли огонь из ПТРК «Фагот»

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 14 июля, на Донбассе боевики обстреляли позиции Объединенных сил
недалеко от н.п. Новомихайловки. Украинских военных обстреляли из
противотанкового комплекса "Фагот". В пресс-центре штаба операции Объединенных
сил в Facebook сообщили, что осколками ранены шестеро украинских военных, пишет
"УНИАН".
Украинская сторона сообщает, что российские военные в очередной раз первыми
открывают огонь по украинским позициям, несмотря на договоренности о режиме
тишины.
Стало известно, что в результате обстрела получил ранение украинский
военный. Всего за сутки были ранены 7 наших воинов. Их всех оперативно
доставили в медучреждения.
О потерях противника украинская сторона не сообщает.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство военного медика и ранение бойцов во время попытки вывезти тело погибшего на Донбассе является трагедией. Глава государства контролирует ситуацию. Кроме того, Зеленский направил на место происшествия главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.
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