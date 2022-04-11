Оборона Мариуполя: Маляр объяснила, почему Минобороны не может открыть доступ к некоторой информации

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, предоставление к открытому доступу данных по оборонной ситуации в городе Мариуполь сейчас невозможно. Об этом чиновница оборонного ведомства заявила во время эфира телемарафона.

В Минобороны заверили, что контролируют ситуацию в Мариуполе (фото из открытых источников)

"Ситуация в Мариуполе действительно очень сложная. Внимание всей страны сейчас приковано к этому городу. Но Мариуполь — это часть всей нашей глобальной военной операции. Поэтому никакая информация о стратегии или тактике невозможна до завершения операции. Даже военные владеют информацией только в соответствии со своим уровнем. Всей информацией в полном объеме владеют Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий. О каждом пустяке, который сообщают в Генштаб, на самом деле, уже там известно. Могу заверить, что применяются все возможные и невозможные меры по спасению людей и самой ситуации. Мы должны доверять нашим Вооруженным Силам, – отметила Анна Маляр.

Заместитель министра обороны продолжила, что страна была готова к войне к 24 февраля. О чем говорят результаты сопротивления. Сейчас армия готова к любому сценарию. Угроза любого из этих сценариев остается. Поэтому такая ситуация очень сложная и изнурительная. Оборона города Мариуполь очень мощная и героическая.

"Мариуполь сегодня на себе концентрирует большое количество российских войск, и он фактически на себе их задерживает, благодаря чему они не идут дальше", — резюмировала заместитель министра обороны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о Мариупольском аде. Мы разбирались, почему русские кафиры выплеснули в Мариуполе всю свою ярость, а жителей города бросили на произвол судьбы. Ад на земле, устроивший путинский режим в Мариуполе, – это преступление России против человечности без срока давности, которое заслуживает максимально жесткого наказания.

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