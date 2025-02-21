Курьезный случай на Шри-Ланке всколыхнул местных жителей – масштабное отключение электроэнергии, оставившее без света 22 миллиона человек, произошло из-за обычной обезьяны. Событие, первоначально выглядевшее как курьез, разоблачило серьезные проблемы национальной энергетической инфраструктуры на Шри-Ланке.

Обезьяна оставила без света всю Шри-Ланку. Фото из открытых источников

10 февраля на электростанции расположенной к югу от столицы страны Коломбо произошел неожиданный инцидент. По словам министра энергетики Кумары Джаякоди причиной отключения электроэнергии стала обезьяна.

"Обезьяна вошла в контакт с нашим сетевым трансформатором, вызвав дисбаланс в системе", – сказал журналистам министр энергетики.

Отключение электроэнергии началось около 11.00 по местному времени и охватило всю страну, заставив больницы, водоочистные станции и другие критически важные объекты работать на генераторах. Власти сообщили, что на полное восстановление электроснабжения может уйти несколько дней.

Социальные сети быстро отреагировали на инцидент волной шуток и мемов, а местная журналистка Джамила Хусейн из Daily Mirror саркастически указала, что только на Шри-Ланке драка группы обезьян на электростанции может оставить без света весь остров.

Впрочем, за курьезным случаем скрывается серьезная проблема. Инженеры годами предупреждали правительство о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны. Старая сеть настолько уязвима, что даже незначительная авария может повлечь за собой отключение электроэнергии на всем острове.

Это не первое масштабное отключение электроэнергии на Шри-Ланке. В 2022 году во время экономического кризиса страна пережила серию затяжных обесточений из-за нехватки топлива для электростанций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские бойцы захватили в плен военного из Шри-Ланки, который воевал на стороне РФ. После подобных инцидентов азиатская страна обратилась с требованием к Путину получить компенсацию, что граждане Шри-Ланки погибли на войне в Украине.