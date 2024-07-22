Строительство водопровода, которое должно обеспечить четверть населения Кривого Рога водой после российского теракта на Каховской ГЭС, до сих пор не завершено. Вода во внутренних водоемах уже заканчивается, что создает серьезную угрозу для жителей.

Строительство водопровода в Кривом Роге (фото из открытых источников)

По данным издания "Свой Кривой Рог", этот государственный проект был начат во времена бывшего вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Хотя глава министерства уже изменился, участок водопровода из Кременчугского водохранилища, откуда должна поступать вода, до сих пор не построен.

Ситуацию усложняют постоянные отключения электроэнергии, провоцирующие гидроудары и разбалансировку системы. Быстрое восстановление водоканала затруднено из-за нехватки не менее 350 работников. Дополнительной проблемой являются старые трубы, нуждающиеся в замене еще до начала полномасштабного вторжения.

Более года Кривой Рог получал воду благодаря подаче из Кресовского водохранилища. Однако удастся ли вовремя достроить магистральный водопровод, остается под вопросом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в годовщину подрыва Каховской ГЭС ООН поздравила с днем русского языка. В первую годовщину подрыва кафирами Каховской гидроэлектростанции ООН опубликовала поздравление с днем русского языка. На ответный курьез в исполнении авторитетной международной организации обратил внимание заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Военнослужащий считает, что международные организации типа ООН абсолютно не могут реагировать на вызовы нового времени.