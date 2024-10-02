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Новый смертельный тренд среди подростков: чем опасен "хроминг"

Опасные развлечения детей могут привести к смерти

сегодня, 14:45
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Кречмаровская Наталия

Среди несовершеннолетних набирает популярность так называемый "хроминг". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Health.

Новый смертельный тренд среди подростков: чем опасен "хроминг"

Иллюстративное фото

"Хроминг" или "хаффинг" предполагает вдыхание токсичных веществ из бытовых вещей, которые не запрещены к использованию. Это может быть жидкость для снятия лака, перманентные маркеры, аэрозольные дезодоранты и т.д. Вдыхание токсических паров вызывает кратковременное эйфорическое состояние.

Исследователи проанализировали 109 видеороликов с хэштегами #huffing и #chroming в TikTok, которые собрали более 25 миллионов просмотров. Оказалось, что 39% создателей таких видео — несовершеннолетние. По данным исследований, большинство подростков в видео — 31% — использовали перманентные маркеры для "хроминга". В то же время, 17% использовали тряпки, 12% вдыхали лак для ногтей, а 11% использовали растворитель для краски, бензин и дезодорант в виде спрея. 6% тиктокеров выбрали лак для волос.

Специалисты отметили, что такое явление не ново, однако оно быстро распространяется среди подростков именно через социальные сети. Тенденция вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку подростки особенно уязвимы к влиянию социальных медиа и опасным трендам.

"Хроминг" может повлечь за собой ряд потенциально серьезных последствий для здоровья. Может развиться сонливость, головокружение, невнятная речь. Подростки могут оказаться неуверенными на ногах, что приводит к повышенному риску падений. Также могут возникнуть и более серьезные последствия – аномальный сердечный ритм, судороги и остановка дыхания. "Хроминг" может вызвать зависимость и даже привести к смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как улучшить состояние печени с помощью продуктов.



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Источник: https://zt.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaGVhbHRoLmNvbSUyRmNocm9taW5nLWlzLXRoZS1uZXctaHVmZmluZy1hbmQtaXQtcy1zdGlsbC1yZWFsbHktZGFuZ2Vyb3VzLTg3MjA3Mjc=
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