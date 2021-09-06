Новый год со привкусом коронавируса: в Умани начали болеть хасиды

Хасиды в Умани, фото из открытых источников

В Черкасской области регистрируют первые случаи заболевания COVID среди иудейских паломников, прибывших в Умань на празднование 5782 Рош га-Шана. Об этом 5 сентября сообщила начальник Уманского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова в эфире одного из телеканалов, — сообщает УНН.

Лариса Качанова отметила, что эпидемическая ситуация в регионе достаточно неустойчива, а среди нововыявленных больных коронавирусом есть хасиды, которые приехали в Умань на религиозное празднество. Впрочем, председатель теруправления Госпродпотребслужбы уверяет, что все ответственные службы следят за соблюдением паломниками карантинных норм, что позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Городские власти Умани, в свою очередь, сетуют не на противоэпидемические, а скорее хозяйственные аспекты, ведь в период массового паломничества хасидов в городе и его окрестностях переполнены все гостиницы и другие объекты размещения иностранных гостей. Их владельцы как обычно не успевают, либо же не хотят успевать обеспечивать чистоту на прилегающих территориях, в частности своевременно вывозить мусор.

В этом году праздник Рош га-Шана, то есть празднование 5782 нового года по еврейскому календарю приходится на период с вечера 6 сентября по вечер 8 сентября. В это время последователи брацлавского хасидизма массово съезжаются в Умань, ведь именно здесь находится могила основателя этого религиозного течения цадика Нахмана, который при жизни завещал именно с ним встречать этот праздник.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Нацполиция тщательно готовилась к приезду примерно 50 тыс. паломников в Умань, и осознает важность обеспечения общественной безопасности во время религиозных мероприятий, а также превенции преступлений, которые могут быть совершены на религиозной или расовой почве.

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