Новые подробности и видео момента жуткой ДТП под Львовом, где погибли три человека



















Сегодня, 3 сентября неподалеку от города Львова, в населенном пункте Рудки произошло кровавое ДТП. Водитель большого грузовика не смог его остановить и въехал в продуктовую лавку. На месте сразу погибли три человека, две несовершеннолетние жительницы городка были травмированы. Видео с места беды разместил в социальных сетях представитель львовской общины Игорь Зинкевич.

Место аварии в Рудках под Львовом (фото: facebook.com/varta1.com.ua)

Наезд на торговую точку было совершено примерно в половине пятого дня на улице Самборской. Большое грузовое авто, не сбавляя скорости, выскочило на тротуар, смяло электроопору, а затем — и торговую точку с людьми.

Работники полиции работают на месте аварии и выясняют ее причины.

В Интернете опубликовано видео с камер наблюдения, зафиксировавших страшные мгновения наезда.

Как допускают очевидцы, 36-летний водитель фуры не мог справиться с управлением. Еще одна версия, что у грузового авто отказали тормоза.

По свидетельству представителя сайта "Варта 1", который выехал на место, трое сбитых жителей лежат на тротуаре, возле кабины нашли тело водителя. У большой фуры — тела людей, которых смяло во время наезда.

На сайте Нацполиции Львовщины сообщили, что в этом ДТП травмы получили четверо пешеходов. Двое из которых, 47-летние мужчина и такого же возраста женщина, умерли здесь же. Две девочки, которым исполнилось 10 и 16 лет, отправлены в больницу. За их жизнь борются врачи.

Сразу после этой кровавой аварии, как говорят очевидцы, львовяне переместили злополучную фуру и доставали из-под грузовика травмированных и погибших земляков.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что возле Львова водитель въехал в продуктовый магазин.





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