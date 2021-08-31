Новые подробности ДТП с нардепом Трухиным: дети не пострадали, а за рулем был не он



















Пассажиры автомобиля Daewoo, ставшего участником ДТП на Бориспольской трассе, причастным к которому называют нардепа Александра Трухина, рассказали РБК-Украина свою версию событий.

ДТП с нардепом Трухиным



Согласно видео комментария участницы ДТП Галины Молнар, которое разместило издание, многие подробности аварии, ставшие позже широко известными, не соответствуют действительности.





"23 августа мы ехали в Киев из Борисполя и попали в ДТП. Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат, мы узнали через пару дней после аварии, когда это об этом начали писать в Facebook и на других сайтах. Во время самой аварии никто не говорил, что он депутат", — цитирует издание свидетеля событий.



После аварии, по словам пассажирки Daewoo, никто из участников никому не угрожал, не требовал выключить телефоны или прекратить съемку. Все водители, в том числе Виктор Склема, который был за рулем машины, где ехал нардеп, были испуганы, что, по мнению свидетеля, вполне естественно.



По словам Молнар, детей забрала скорая помощь, но только для того, чтобы проверить их состояние. Травм у них медики не обнаружили. При этом оба водителя интересовались, не пострадали ли дети.



Ранее издание НВ сообщило, что, по версии полиции, за рулем автомобиля, в котором находился Трухин во время ДТП, находился Виктор Склема — очевидно, помощник депутата Полтавского областного совета Фахраддина Мухтарова.





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