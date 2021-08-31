logo
Русский Українська

BTC/USD

47529.06

ETH/USD

3403.57

LTC/USD

173.39

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Новые подробности ДТП с нардепом Трухиным: дети не пострадали, а за рулем был не он
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые подробности ДТП с нардепом Трухиным: дети не пострадали, а за рулем был не он

Многие подробности аварии, ставшие позже широко известными, не соответствуют действительности, - участница ДТП

сегодня, 18:28
Автор:

Станислав Молчанов








Пассажиры автомобиля Daewoo, ставшего участником ДТП на Бориспольской трассе, причастным к которому называют нардепа Александра Трухина, рассказали РБК-Украина свою версию событий.

Новые подробности ДТП с нардепом Трухиным: дети не пострадали, а за рулем был не он

ДТП с нардепом Трухиным


Согласно видео комментария участницы ДТП Галины Молнар, которое разместило издание, многие подробности аварии, ставшие позже широко известными, не соответствуют действительности.


"23 августа мы ехали в Киев из Борисполя и попали в ДТП. Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат, мы узнали через пару дней после аварии, когда это об этом начали писать в Facebook и на других сайтах. Во время самой аварии никто не говорил, что он депутат", — цитирует издание свидетеля событий.


После аварии, по словам пассажирки Daewoo, никто из участников никому не угрожал, не требовал выключить телефоны или прекратить съемку. Все водители, в том числе Виктор Склема, который был за рулем машины, где ехал нардеп, были испуганы, что, по мнению свидетеля, вполне естественно.


По словам Молнар, детей забрала скорая помощь, но только для того, чтобы проверить их состояние. Травм у них медики не обнаружили. При этом оба водителя интересовались, не пострадали ли дети.


Ранее издание НВ сообщило, что, по версии полиции, за рулем автомобиля, в котором находился Трухин во время ДТП, находился Виктор Склема — очевидно, помощник депутата Полтавского областного совета Фахраддина Мухтарова.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/news/798214-novye-podrobnosti-dtp-s-nardepom-truhinym-deti-ne-postradali-a-za-rulem-byl-ne-on
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ