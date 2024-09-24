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Новые iPhone 16 уже в Украине, но есть нюанс (ФОТО)

На границе задержали партию дорогостоящей техники, среди которых были iPhone 16

сегодня, 10:52
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Кречмаровская Наталия

Незадекларированные новенькие смартфоны Apple iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и другую дорогостоящую технику пытались провезти через границу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы.

Новые iPhone 16 уже в Украине, но есть нюанс (ФОТО)

iPhone 16. Фото из открытых источников

Презентация новой линейки Apple IPhone 16 прошла недавно. Однако в Украине официально продажи новых гаджетов еще не стартовали. Поэтому граждане пытаются провезти новые смартфоны, несмотря на запреты.

Так, в пункте пропуска "Шегини" были обнаружены два Apple iPhone 16 Pro Max на 512 Gb. Завезти смартфоны пыталась 40-летняя уроженка Львовской области.

"Для прохождения контроля женщина выбрала полосу "зеленый коридор", чем засвидетельствовала, что нет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу", — пояснили в Госпогранслужбе.

Похожая ситуация произошла и в пункте пропуска "Краковец". 36-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" провозил незадекларированные шесть IPhone 16 Pro на 1 TB, iPhone 16 Pro на 256 GB и IPhone 16 Pro Max на 1 TB.

А в пункте пропуска "Рава-Русская" обнаружили два ноутбука MacBook Air, четыре пары очков виртуальной реальности, игровую консоль, две акустические системы и 34 смартфона торговых марок Google, Samsung, Xiaomi Redmi, Asus. "Незадекларированный товар перемещали в рейсовом автобусе "Гданьск-Херсон" среди вещей в багажном отсеке", — уточнили в Государственной пограничной службе.

Новые iPhone 16 уже в Украине, но есть нюанс (ФОТО) - фото 2
Новые iPhone 16 уже в Украине, но есть нюанс (ФОТО) - фото 3
Новые iPhone 16 уже в Украине, но есть нюанс (ФОТО) - фото 4
Новые iPhone 16 уже в Украине, но есть нюанс (ФОТО) - фото 5

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъяли на склад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выезд в Польшу усложнился. О причинах можно узнать по ссылке.




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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prezentaciyu-iphone-16-proveli-na-kordoni-z-polshcheyu/
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