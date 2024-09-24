Новые iPhone 16 уже в Украине, но есть нюанс (ФОТО)

Незадекларированные новенькие смартфоны Apple iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и другую дорогостоящую технику пытались провезти через границу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы.



iPhone 16. Фото из открытых источников

Презентация новой линейки Apple IPhone 16 прошла недавно. Однако в Украине официально продажи новых гаджетов еще не стартовали. Поэтому граждане пытаются провезти новые смартфоны, несмотря на запреты.

Так, в пункте пропуска "Шегини" были обнаружены два Apple iPhone 16 Pro Max на 512 Gb. Завезти смартфоны пыталась 40-летняя уроженка Львовской области.

"Для прохождения контроля женщина выбрала полосу "зеленый коридор", чем засвидетельствовала, что нет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу", — пояснили в Госпогранслужбе.

Похожая ситуация произошла и в пункте пропуска "Краковец". 36-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" провозил незадекларированные шесть IPhone 16 Pro на 1 TB, iPhone 16 Pro на 256 GB и IPhone 16 Pro Max на 1 TB.

А в пункте пропуска "Рава-Русская" обнаружили два ноутбука MacBook Air, четыре пары очков виртуальной реальности, игровую консоль, две акустические системы и 34 смартфона торговых марок Google, Samsung, Xiaomi Redmi, Asus. "Незадекларированный товар перемещали в рейсовом автобусе "Гданьск-Херсон" среди вещей в багажном отсеке", — уточнили в Государственной пограничной службе.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъяли на склад.

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