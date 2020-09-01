kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.09.2020

BTC/USD

11706.22

ETH/USD

434.53

LTC/USD

61.14

НБУ 01.09.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Незаконные обыски в домах крымских татар: обнародован протест МИД Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Незаконные обыски в домах крымских татар: обнародован протест МИД Украины

31 августа, в нескольких городах и поселках Крыма российские спецслужбы осуществили ряд обысков в домах крымских татар, были задержаны четыре человека

сегодня, 00:27
Автор:

Дмитрий Симоненко

Министерство иностранных дел выступило с протестом по поводу последних событий в Крыму - обысков и задержания крымских татар оккупационными властями полуострова. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. По имеющейся информации, после проведения обысков в домах Айдер Кадырова (с. Разливы Нижнегорского района), Айдер Аблякимов (с. Солнечная долина Судакского района), Ридвана Умерова (г. Судак) и Энвера Топчий (пгт. Ички (Советский) Ичкинского района) указанные лица были незаконно задержаны. Во время предыдущей волны арестов в июле оккупационной администрацией было задержано 7 крымских татар ", - сообщили в министерстве.

Незаконные обыски в домах крымских татар: обнародован протест МИД Украины

Источник: bigmir.net

Представители МИД отметили, что продолжаются репрессии и преследования со стороны российских властей в отношении представителей СМИ и активистов, которые несогласны с оккупацией полуострова. В сообщении подчеркивается, что от репрессий особенно страдают представители крымско-татарского народа.

"Требуем от России немедленного освобождения задержанных сегодня четырех человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. На сегодня, РФ незаконно держит за решеткой около 100 украинских граждан. Призываем международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей оккупированного Крыма и усилить давление на Россию для прекращения ею грубых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове ", - заявили в МИД.

В понедельник, 31 августа, в нескольких городах и поселках Крыма российские спецслужбы осуществили ряд обысков в домах крымских татар, были задержаны четыре человека. Причин относительно арестов не указывается.

Ранее "Комментарии" рассказывали об обысках в помещениях Укрзализныци.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!