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Неудачный выстрел: охота у Волновахи завершилась смертью

От огнестрельного ранения охотник умер

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна

Мужчина застрелил товарища во время охоты. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Неудачный выстрел: охота у Волновахи завершилась смертью

На охоте мужчина застрелил товарища вместо животных, фото Нацполиции

Происшествие случилось 17 октября близ села Новогнатовка, в районе Волновахи. Двое местных мужчин с ружьями вышли на охоту в районе, который не отнесен к охотничьим угодьям. Известно, что 59-летний охотник во время выстрела из ружья случайно попал в 63-летнего мужчину. Причину трагедии будет выяснять следствие.

От огнестрельного ранения местный житель умер. Товарища покойного задержали полицейские и допросили. В пресс-службе говорят, что убийство произошло случайно. Следователи районного отдела полиции изъяли охотничьи ружья на месте происшествия. Оружие отправили на экспертизу. Предварительная квалификация события — убийство. По факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявят о подозрении.

Также 59-летнему мужчине назначат наказание за нарушение приобретения охотничьего оружия по статье 190 Кодекса об административных правонарушениях. Известно, что у мужчины, которого подозревают в убийстве, ружье было незарегистрированное.

В районе полицейские проведут рейды, инструктажи для владельцев ружей о правилах обращения с ним и проверят у них разрешения на использование оружия.

Как сообщал портал "Комментарии", в Запорожье на набережной произошла стрельба. Как оказалось, сначала в эпицентре скандала оказались две мужских компании. Представители одной из них, когда договориться словесно не удалось, вытащили травматическое оружие и открыли огонь по людям, которые находились рядом.






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Источник: https://dn.npu.gov.ua/news/vbivstvo/policziya-volnovaxi-rozpochala-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-vbivstva-na-polyuvanni/
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