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Главная Новости Общество происшествия Неудачное преступление: в Винницкой области вор похитил сейф без денег
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Неудачное преступление: в Винницкой области вор похитил сейф без денег

Грабителю-неудачнику может угрожать 6 лет лишения свободы

сегодня, 11:10
Автор:

Кириєнко Анна

В Винницкой области, в селе Студеная Тульчинского района произошел курьезный случай. Вор хотел завладеть деньгами одной жительницы села, однако похитил пустой сейф. Данную информацию сообщает издание Depo.Винниця.

Неудачное преступление: в Винницкой области вор похитил сейф без денег

Курьезный случай: в Винницкой области мужчина похитил пустой сейф. Фото: novostipmr.com

Оказалось, что человек долго планировал кражу. Он проник в дом потерпевшей и похитил сейф, в котором по его расчетам должны лежать деньги.

Уже позже вор увидел, что сейф почти пуст. Там находились только документы на землю. С отчаяния человек утопил сейф вместе с бумагами в колодце.

После того как владелица сейфа обратилась в полицию, вора оперативно нашли и задержали.

Сейчас расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 УКУ. За кражу, соединенную с проникновением в жилище мужчине грозит до шести лет заключения.

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Источник: https://vn.depo.ua/ukr/vn/nevdaliy-zlochin-u-tulchinskomu-rayoni-zlodiy-potsupiv-seyf-bez-groshey-202104061305845
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