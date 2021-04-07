Неудачное преступление: в Винницкой области вор похитил сейф без денег

В Винницкой области, в селе Студеная Тульчинского района произошел курьезный случай. Вор хотел завладеть деньгами одной жительницы села, однако похитил пустой сейф. Данную информацию сообщает издание Depo.Винниця.

Курьезный случай: в Винницкой области мужчина похитил пустой сейф. Фото: novostipmr.com

Оказалось, что человек долго планировал кражу. Он проник в дом потерпевшей и похитил сейф, в котором по его расчетам должны лежать деньги.

Уже позже вор увидел, что сейф почти пуст. Там находились только документы на землю. С отчаяния человек утопил сейф вместе с бумагами в колодце.

После того как владелица сейфа обратилась в полицию, вора оперативно нашли и задержали.

Сейчас расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 УКУ. За кражу, соединенную с проникновением в жилище мужчине грозит до шести лет заключения.

Напомним, что Национальная полиция Украина закупила 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 миллиона гривен. Какими еще автомобилями украинская полиция пополнит свой автопарк, читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что во Франции полиция проводила спецоперацию по изъятию крупной партии наркотиков. Представители парижской полиции задержали подозреваемых и изъяли пакеты с розовым порошком и гранулами, похожими на экстази. Однако оказалось, что в пакетиках находился клубничный мармелад. Подробности ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал о мужчине, который пятнадцать лет ходит по улицам босиком. С какой целью он это делает и как себя чувствует, узнавайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!