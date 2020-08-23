"Неудачники, которые завидуют даже мертвым": мать Кузьмы Скрябина жестко ответила на критику его звания героя

Мать Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма вокалист группы "Скрябин", обратилась к многочисленным хейтерам, которые уже несколько дней обсуждают решение главы государства Владимира Зеленского о награждении его посмертно званием героя Украины. Свой пост Ольга Кузьменко написала в Facebook.

По словам женщины, критики должны заняться не злопыханием и оскорблениями, а достойным воспитанием детей, чтобы в будущем и они могли стать гордостью Украины, а может и ее героями.

"А Андрея душу, и мою оставьте в покое, потому что не вам судить ... Кто вы такие .... в этой жизни? Праведники .... ??! Герои ..? Судьи? Только Бог сейчас судья для Андрея и его земных дел. Заспокийтеся все и левые, и правые, и посмотрите на себя в зеркало. Попробуйте пойти его тропой и повторить хотя бы бы йоту из того, что он успел сделать за свою короткую жизнь", - указала она в своем обращении.

Также Ольга Кузьменко обозначила, что пережила самую тяжелую драму, которую может пережить мать и просит не бередить эту рану на хайпах, ТВ-скандалах, очередных эфирах, где обсуждается личность Кузьмы и ее темные стороны.

"Ваша болтовня никого уже не интересует. Я смотрю на вас, как на неудачников, которые завидуют даже мертвым. Мне вас жаль..Це выглядит ничтожно!", - заключила женщина.

Я хочу сказати всім ,кому звання Андрія не дає дихати-заспокійтеся,дихайте глибоко,не завидуйте.. Дбайте про своїх... Опубликовано Ольгой Кузьменко Четверг, 20 августа 2020 г.

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