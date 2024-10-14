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Несовершеннолетние диверсанты из Черниговской области работали на российские спецслужбы

В Черниговской области СБУ разоблачила подростков, которые по заказу России уничтожали объекты Укрзализныци

сегодня, 13:14
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Черновалова Кристина

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины и Национальная полиция задержали группу подростков, которые по заказу российских спецслужб поджигали важные объекты железнодорожной инфраструктуры. Подростки получали инструкции от российских кураторов через телеграммы. Об этом сообщили в СБУ.

Несовершеннолетние диверсанты из Черниговской области работали на российские спецслужбы

Разоблачена группа поджигателей Укрзализныци: действовали по приказу российских спецслужб

Главным организатором поджогов оказался 15-летний парень из Нежинского района. Он искал способы легкого заработка в интернете и наткнулся на предложение от российских спецслужб. Юноша привлек к этому опасному делу еще троих своих знакомых — одноклассников и одного приятеля, также согласившихся принять участие.

Сначала подростки получали инструкции по тому, как найти и зафиксировать точные местоположения объектов Укрзализныци. Затем, вооружившись легковоспламеняющимися веществами, они поджигали эти объекты. Одна из таких диверсий привела к серьезному повреждению релейного шкафа, что могло поставить под угрозу безопасность железнодорожных перевозок на важном участке.

Правоохранители действовали быстро и задержали поджигателей "на горячем". За свою работу российских кураторов подростки ожидали получить деньги, но теперь вместо этого им грозит пожизненное заключение. Согласно уголовному законодательству Украины, их обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору во время военного положения.

“На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения)”, — говорится в сообщении СБУ.



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Источник: https://t.me/SBUkr/13102
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