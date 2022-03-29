Несмотря на призывной возраст: отстраненный глава КСУ скрылся в Вене (ФОТО)

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий покинул Украину, как только началось полномасштабное вторжение РФ, игнорируя запрет на выезд за пределы страны мужчинам призывного возраста и собственный статус обвиняемого по уголовному производству. Украинскую границу судья перешел неофициально. В настоящее время бывший глава КСУ находится в городе Вена. Об этом информируют журналисты "Схем", представив сделанные фотографии.

Тупицкий уехал в Вену (фото: Схемы)

Как свидетельствуют данные информаторов "Схем" в среде пограничников, в базе данных службы нет отметки о выезде экс-председателя суда из нашей страны.

Еще 22 февраля 2022 он вернулся из Турции в Украину – и с тех пор официально не делал попыток пересечь границу.

Как информируют "Схемы", когда началась российская агрессия, Тупицкий вместе с членами семьи перебрался в западный регион страны, в город Стрый Львовской области.

Во время углубления боевых действий, согласно данным пограничников, 17 марта супруга экс-председателя суда Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.

Но само отстраненное должностное лицо официально границу не пересекало. Но, как утверждают журналисты "Схем", он также уехал из страны. Сейчас, как зафиксировано на фото, которые есть у журналистов – Тупицкий находится в столице Австрии.

Его увидели 24 марта, когда он вышел из отеля Stefanie в центре Вены.

Журналисты "Схем" хотели пообщаться с Александром Тупицким по телефону, но он игнорировал вызов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что журналисты узнали, как семья Суркисов уехала из Украины в начале войны.

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