Несколько дней пролежала под завалами: в Мариуполе от обезвоживания умерла 6-летняя девочка

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Алла Малиновская
В Мариуполе от обезвоживания умер 6-летний ребенок. Девочку смогли достать из-под завалов только через несколько дней после того, как ее дом в результате обстрела разрушился. Ребенка присыпало обломками здания после обстрелов, и он не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
Обстрел города. Фото: Associated Press
На произошедшее эмоционально отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты намеренно окружили город и истощают его.
Мариуполь уже много дней находится в блокаде. Оккупанты пытаются любыми методами взять город, обстреливая его "Градами", ракетами и самолетами. Поэтому люди вынуждены сидеть в подвалах и бомбоубежищах или прятаться в своих домах. Сейчас город находится на грани гуманитарной катастрофы.
Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал, что в Херсонской области сбили самолет оккупантов.
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