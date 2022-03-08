Несколько дней пролежала под завалами: в Мариуполе от обезвоживания умерла 6-летняя девочка

В Мариуполе от обезвоживания умер 6-летний ребенок. Девочку смогли достать из-под завалов только через несколько дней после того, как ее дом в результате обстрела разрушился. Ребенка присыпало обломками здания после обстрелов, и он не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



Обстрел города. Фото: Associated Press

"Мариуполь постигло страшное горе. В результате блокады нашего родного города умер еще один ребенок. Причина смерти – обезвоживание. Таню достали из-под завалов разрушенного дома. Ее мать погибла. Мы не можем сказать, сколько времени наша маленькая, сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь. Мы не можем себе представить, сколько страданий пришлось вынести ни в чем невинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду. Это лишь одна из многих историй Мариуполя, выживающего в блокаде уже восьмые сутки", – рассказали в горсовете Мариуполя.

На произошедшее эмоционально отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты намеренно окружили город и истощают его.

"Вина за смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, — на российском государстве. Ответственность за смерти – и на тех, кто уже 13 дней не может принять очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц", — отметил Владимир Зеленский.

Мариуполь уже много дней находится в блокаде. Оккупанты пытаются любыми методами взять город, обстреливая его "Градами", ракетами и самолетами. Поэтому люди вынуждены сидеть в подвалах и бомбоубежищах или прятаться в своих домах. Сейчас город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал, что в Херсонской области сбили самолет оккупантов.

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