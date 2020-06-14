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Главная Новости Общество происшествия Непогода в Украине: сотни населенных пунктов остались без света
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Непогода в Украине: сотни населенных пунктов остались без света

Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение в 9-ти областях Украины

сегодня, 08:42
Автор:

Сергей Медведев
Непогода в Украине: сотни населенных пунктов остались без света

Разбушевавшаяся стихия оставила без электроэнергии почти 350 населенных пунктов. От непогоды пострадали девять областей Украины. Такую информацию предоставили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что в ночь с 13-го на 14-е июня из-за ухудшения погодных условий обесточены 348 населенных пунктов. В частности, из-за сильных осадков и порывов ветра сработала защита линий электропередач. Без электроэнергии обесточенными оказались населенные пункты в таких областях, как: Тернопольская — 83, Хмельницкая — 83, Житомирская — 42, Запорожская — 35, Закарпатская — 31, Киевская — 31, Черновицкая — 22, Кировоградская — 15 и Днепропетровская — 6.

В ГСЧС также уточнили, что бригады облэнерго по месту восстанавливают электроснабжение.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее ветер обесточил более чем полторы сотни населенных пунктов  в Украине. Об этом говорится в  сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.   В 5 областях они оказались особо разрушительными. Ветер оборвал провода и кое-где повалили электроопоры. Также из-за сильного давления в некоторых местах сработали системы защиты и отключили подачу тока.  В общем 155 населенных пункта полностью или частично остались без света. Все они находятся либо на севере, либо на востоке Украины. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/668655.html
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