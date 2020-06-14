Непогода в Украине: сотни населенных пунктов остались без света

Разбушевавшаяся стихия оставила без электроэнергии почти 350 населенных пунктов. От непогоды пострадали девять областей Украины. Такую информацию предоставили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что в ночь с 13-го на 14-е июня из-за ухудшения погодных условий обесточены 348 населенных пунктов. В частности, из-за сильных осадков и порывов ветра сработала защита линий электропередач. Без электроэнергии обесточенными оказались населенные пункты в таких областях, как: Тернопольская — 83, Хмельницкая — 83, Житомирская — 42, Запорожская — 35, Закарпатская — 31, Киевская — 31, Черновицкая — 22, Кировоградская — 15 и Днепропетровская — 6.

В ГСЧС также уточнили, что бригады облэнерго по месту восстанавливают электроснабжение.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее ветер обесточил более чем полторы сотни населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В 5 областях они оказались особо разрушительными. Ветер оборвал провода и кое-где повалили электроопоры. Также из-за сильного давления в некоторых местах сработали системы защиты и отключили подачу тока. В общем 155 населенных пункта полностью или частично остались без света. Все они находятся либо на севере, либо на востоке Украины.

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