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Главная Новости Общество происшествия Непогода парализовала движение в Киеве: подтоплены 10 улиц
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Непогода парализовала движение в Киеве: подтоплены 10 улиц

На некоторых улицах движение остановлено

сегодня, 12:58
Автор:

Татьяна Веремеева

Из-за сильного ливня в Киеве подтоплены проезжие части на десяти улицах, что привело к осложнению движения транспорта. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Непогода парализовала движение в Киеве: подтоплены 10 улиц

Так, из-за ливня пострадали улицы Осенняя, Приорская, Автозаводская, Уманская, Искровская, Филиппа Козицкого, Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение трамваев.

Кроме того, на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.

Также в полиции сообщили о ДТП на проспекте Лобановского, есть пострадавшие.

Ранее "Комментарии" писали, что выходные в Украине начнутся с дождей и похолодания. Местами осадки будут очень сильными и не прекратятся до вечера. Единственным регионом, где дождей сегодня ждать точно не стоит, будет Луганщина. День там обещает быть солнечным, а термометры покажут +23. В остальных восточных областях будет так же тепло, однако местами вероятны небольшие осадки.Пройдут дожди и на Юге Украины. Вместе с тем, сюда похолодание пока не добралось. Днем на термометрах — до +23.


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