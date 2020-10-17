Непогода парализовала движение в Киеве: подтоплены 10 улиц

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Татьяна Веремеева
Из-за сильного ливня в Киеве подтоплены проезжие части на
десяти улицах, что привело к осложнению движения транспорта. Об этом говорится
в сообщении патрульной полиции Киева.
Так, из-за ливня пострадали улицы Осенняя, Приорская,
Автозаводская, Уманская, Искровская, Филиппа Козицкого, Новопироговская,
Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение
трамваев.
Кроме того, на улицах Прироской и Автозаводской партуль
перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.
Также в полиции сообщили о ДТП на проспекте Лобановского,
есть пострадавшие.
Ранее "Комментарии" писали, что выходные
в Украине начнутся с дождей и похолодания. Местами осадки будут очень
сильными и не прекратятся до вечера. Единственным регионом, где дождей сегодня ждать
точно не стоит, будет Луганщина. День там обещает быть солнечным, а термометры
покажут +23. В остальных восточных областях будет так же тепло, однако местами
вероятны небольшие осадки.Пройдут дожди и на Юге Украины. Вместе с тем, сюда
похолодание пока не добралось. Днем на термометрах — до +23.
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