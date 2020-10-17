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На выходных в Украине испортится погода

Дождевые тучи обойдут только одну область на Востоке Украины

сегодня, 06:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Выходные в Украине начнутся с дождей и похолодания. Местами осадки будут очень сильными и не прекратятся до вечера. Такой прогноз погоды на 17 октября сделали синоптики Укргидрометцентра. 

На выходных в Украине испортится погода

Прогноз погоды на выходные. Фото: ua.depositphotos.com

Единственным регионом, где дождей сегодня ждать точно не стоит, будет Луганщина. День там обещает быть солнечным, а термометры покажут +23. В остальных восточных областях будет так же тепло, однако местами вероятны небольшие осадки.

Пройдут дожди и на Юге Украины. Вместе с тем, сюда похолодание пока не добралось. Днем на термометрах — до +23.

Ощутимо прохладнее стало в Центре Украины. Синоптики обещают днем в среднем 17 градусов тепла. Зонтики лучше дома не забывать.

Еще прохладнее — на Севере Украины. Воздух прогреется максимум до +14. Дожди местами пройдут очень сильные.

Ну и самым холодным регионом будет Запад Украины. Днем не следует ждать больше +12. Ночью температура и вовсе может упасть до +5.

К слову, уже завтра, 18 октября, может стать еще прохладнее. Солнца ждать не стоит, а вот дожди на время должны прекратиться.

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