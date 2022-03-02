Некоторые мужчины на границе предлагают по $1000 взятки, чтобы уехать из Украины

Только за сутки, 1 марта, украинские пограничники остановили 16 мужчин, которые незаконно намеревались покинуть Украину, попытавшись подкупить правоохранителей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Мужчины пытались подкупить пограничников (фото из открытых источников)

Выехать незаконно за границу намеревались украинцы всех возрастов: с 2002 до 1962 года рождения. За это они пытались откупиться взяткой от 150 до 1 тысяч долларов.

Таковы факты правонарушений, предусмотренные ч.1 ст. 369 УК Украины, представители Государственной пограничной службы задокументировали и направляли для проведения последующих правовых действий работникам полиции.

Беглецам не удалось переехать границу в следующих украинских пунктах пропуска, которые расположены от западной к южной стороне границы: "Шегини", "Краковец", "Тыса", "Смельница", "Косино", "Рава-Русская", "Серпневе", " Звонковое" "Грушев", "Ягодин", "Табаки", "Порубное", "Вилок". Также они вынуждены будут в ближайшее время побывать в районных военкоматах.

Важно, что начиная с 24 февраля 2022 года на период действия правового режима военного положения выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Сейчас, по данным ГНСУ, таких путешественников направляют в районные военкоматы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОП обнародовали список официальных телеграмм-каналов глав ОГА. В Офисе президента подготовили список телеграмм-каналов руководителей областных государственных администраций. По словам чиновника, враг распространяет много фейковой информации, чтобы посеять панику среди украинцев. Также он призвал не поддаваться провокациям и пользоваться официальными источниками, распространять их в сети.

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