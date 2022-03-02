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Некоторые мужчины на границе предлагают по $1000 взятки, чтобы уехать из Украины

16 мужчин, пытавшихся за взятку выехать из Украины, направили в военкоматы

сегодня, 00:17
Автор:

Лиля Воробьева
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Только за сутки, 1 марта, украинские пограничники остановили 16 мужчин, которые незаконно намеревались покинуть Украину, попытавшись подкупить правоохранителей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Некоторые мужчины на границе предлагают по $1000 взятки, чтобы уехать из Украины

Мужчины пытались подкупить пограничников (фото из открытых источников)

Выехать незаконно за границу намеревались украинцы всех возрастов: с 2002 до 1962 года рождения. За это они пытались откупиться взяткой от 150 до 1 тысяч долларов.

Таковы факты правонарушений, предусмотренные ч.1 ст. 369 УК Украины, представители Государственной пограничной службы задокументировали и направляли для проведения последующих правовых действий работникам полиции.

Беглецам не удалось переехать границу в следующих украинских пунктах пропуска, которые расположены от западной к южной стороне границы: "Шегини", "Краковец", "Тыса", "Смельница", "Косино", "Рава-Русская", "Серпневе", " Звонковое" "Грушев", "Ягодин", "Табаки", "Порубное", "Вилок". Также они вынуждены будут в ближайшее время побывать в районных военкоматах.

Важно, что начиная с 24 февраля 2022 года на период действия правового режима военного положения выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Сейчас, по данным ГНСУ, таких путешественников направляют в районные военкоматы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОП обнародовали список официальных телеграмм-каналов глав ОГА. В Офисе президента подготовили список телеграмм-каналов руководителей областных государственных администраций. По словам чиновника, враг распространяет много фейковой информации, чтобы посеять панику среди украинцев. Также он призвал не поддаваться провокациям и пользоваться официальными источниками, распространять их в сети.


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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=287144883524389&id=100066866381279
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