Неизвестный сообщил о минировании Киевской городской администрации

Неизвестный обратился в полицию со звонком, что здание Киевской городской государственной администрации заминировали. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

По данным источника, на место событий уже отравились полицейские, саперы и другие правоохранительные структуры.





Как ранее сообщали "Комментарии", в воскресенье, 12 июля, в аварии на Обуховской трассе семья попала в ДТП. Супруги и их восьмилетняя дочь скончались на месте. Еще двоих детей - 10-летнего и 12-летнего мальчиков - забрали в больницу. Спасти младшего медикам не удалось, за жизнь старшего продолжают бороться медики.

Виновником ужасной трагедии стал водитель "Мерседеса" Антон Желепа, который был пьян, и, как оказалось, уже судим за подобное преступление. В крови виновника смертельной аварии было обнаружено 1,32 промилле алкоголя. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения. До этого в 2019 году Дарницкий районный суд приговорил за драку уже дважды судимого на тот момент Желепу к штрафу в 1700 гривен. Тогда Антон познакомился с работником "Тип-Топ Сервиса", и вместе они решили выпить. По дороге в магазин между ними вспыхнула ссора, и Желепа сильно избил нового приятеля.

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