Неизвестный хочет взорвать банк в Киеве

Взрывчатка. Иллюстрация: golos.ua

Неизвестный угрожает взорвать помещения банка в центре Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Неизвестный зашел в здание бизнес-центра "Леонардо". В качестве своей мишени выбрал отделение АТ "Универсал Банк".

"Около 12:00 в полиции позвонила сотрудница "Универсал Банка", который находится в Шевченковском районе в бизнес-центре "Леонардо". Она сообщила, что в здание зашел мужчина, возраст которого приблизительно 35 лет. Он сказал, что принес с собой в рюкзаке бомбу и после этого попросил вызвать полицию", - написал Геращенко.

По словам замминистра, сотрудники банка смогли покинуть помещение. Однако руководитель отделения отказалась выходить. Она добровольно осталась на рабочем месте.

Правоохранители начали спецоперацию "Гром" и ведут переговоры с захватчиком. В первую очередь, сейчас пытаются понять, есть ли у него заложники.

"Мы просим граждан и гостей города не подходить близко к району перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской", - добавил Геращенко.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Полтавской области силовики ликвидировали террориста, который брал в заложники полицейских.

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