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Главная Новости Общество происшествия Не успела сбежать: Крищенко рассказал, как киевская полиция задержала грабительницу банка
commentss НОВОСТИ Все новости

Не успела сбежать: Крищенко рассказал, как киевская полиция задержала грабительницу банка

Столичные полицейские предотвратили ограбление банка

сегодня, 15:25
Автор:

Станислав Молчанов

В Киеве женщина попыталась ограбить банк, однако столичная полиция моментально отреагировала и задержала правонарушительницу на выходе из отделения. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции.

Не успела сбежать: Крищенко рассказал, как киевская полиция задержала грабительницу банка

Ограбление банка - фото: facebook.com/UA.KyivPolice


Как сообщается, сегодня, 20 июля, правонарушительница зашла в отделение банка на улице Автозаводской. Она бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после, угрожая пистолетом, потребовала деньги. Работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания преступницу уже ждали сотрудники полиции.


Правоохранители прибыли к отделению буквально через несколько минут после того, как к ним поступил вызов.

 

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.


За совершенное преступление (разбой) женщине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Напомним, что недавно специалисты Службы Безопасности Украины обезвредили разветвленную сеть киберагитаторов, которые призывали к террористической деятельности на территории страны. Задержанные публично призывали людей присоединяться к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и воевать против Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что правоохранители обезвредили ряд ресурсов, с помощью которых распространялись фальшивые медицинские документы. Подробности ситуации читайте здесь.





 





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Источник: facebook.com/UA.KyivPolice
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