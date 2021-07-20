Не успела сбежать: Крищенко рассказал, как киевская полиция задержала грабительницу банка

В Киеве женщина попыталась ограбить банк, однако столичная полиция моментально отреагировала и задержала правонарушительницу на выходе из отделения. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции.

Ограбление банка - фото: facebook.com/UA.KyivPolice





Как сообщается, сегодня, 20 июля, правонарушительница зашла в отделение банка на улице Автозаводской. Она бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после, угрожая пистолетом, потребовала деньги. Работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания преступницу уже ждали сотрудники полиции.





Правоохранители прибыли к отделению буквально через несколько минут после того, как к ним поступил вызов.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.





За совершенное преступление (разбой) женщине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





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