Назван день, когда погибло больше всего людей в истории человечества

23 января 1556 стал, вероятно, самым трагическим днем в истории человечества. Всего за несколько минут в китайской провинции Шэньси погибло больше людей, чем от взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых. Причиной стала одна из самых страшных природных катастроф — огромное землетрясение, разрушившее целые города и изменившее географию региона.

День, когда погибло больше людей истории. Фото из открытых источников

По современным оценкам 23 января 1556 года землетрясение магнитудой от 8 до 8,3 балла поразило северо-запад Китая, когда под землей сдвинулись разломы Вэйнань и Хуашань. Эпицентр находился вблизи города Хуасянь, где от подземных толчков погибли сотни тысяч человек. В общей сложности, по историческим записям, жертвами трагедии стали около 830 тыс. человек.

Для сравнения, в ходе ядерных ударов США по Японии в августе 1945 года погибло около 105 тыс. людей, что в восемь раз меньше, чем в день великого китайского землетрясения.

Несмотря на то, что в истории человечества фиксировались и более сильные землетрясения, трагедия в Шэньси превзошла все известные случаи по числу погибших. Причин этого было несколько, в частности плотное население региона, а также особенности строительства — многие жили в пещерных домах, которые были вырублены в мягких породах. Подземные толчки повлекли за собой обвалы, мгновенно пряча жителей под обломками.

Кроме землетрясения были также второстепенные последствия, ведь регион пострадал от оползней, пожаров и эпидемий, вспыхнувших после катастрофы. Считается, что около двух третьих погибших умерли не в день трагедии, а в последующие недели из-за голода, жажды и инфекции.

В 1556 году население Земли не превышало 500 миллионов человек. Таким образом, потеря 830 тыс. человек означало, что погиб каждый 600-й житель планеты. Это делает трагедию в Шэньси самой масштабной по относительным показателям потери человеческих жизней за один день. Вполне возможно, что она также держит рекорд по наибольшему абсолютному количеству смертей и до сих пор остается самым смертоносным землетрясением в истории.

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