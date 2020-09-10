Навальный заговорил: что помнит оппозиционер, отравленный паралитическим веществом

Российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя после выхода из комы 7 сентября. Как сообщают немецкие СМИ The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, пациент клиники “Шарите” чувствует себя лучше, чем предполагали медики. Более того, Навальный помнит все, что происходило с ним вплоть до того, как он потерял сознание на борту самолета.

СМИ говорят, что теперь, когда Навальный в сознании и говорит, в “Шарите” усилили охрану. Чтобы попасть в палату к политику, нужно миновать три уровня охраны. Источники же сообщают, что немецкие спецслужбы готовятся как к физической угрозе, так и к информационной атаке - дискредитации клиники, где сейчас лечат Навального.

Согласно последней информации немецких специалистов, психически их пациент восстановился полностью. Физически в скором времени он восстановится, как минимум, на 90%.

Напомним, Германия официально заявила: отравление российского оппозиционера Алексея Навального было покушением на его жизнь. А осуществили его с помощью новой версии химического оружия “Новичок” - куда более действенного и убийственного, чем предыдущие.

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