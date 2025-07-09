Нашли мертвой украинскую студентку в Италии: что известно о трагедии

История с исчезновением 18-летней украинской студентки в Италии окончилась трагедией. В 9 июля Генеральное консульство Украины в Неаполе подтвердило смерть Марии Бугаевой, находившейся на стажировке в итальянском регионе Апулия. Девушка исчезла 4 июля, а ее тело было найдено через несколько дней вблизи туристического поселка Каровиньо, где она жила и работала в рамках международного образовательного проекта.

Мария Бугаева найдена мертвой в Италии

По информации итальянских СМИ, Мария Бугаева проходила стажировку в Апулии в рамках программы с Братиславским Университетом Коменского. Украинская студентка исчезла 4 июля. В гостиничном номере остались личные вещи, в том числе телефон, паспорт, а также лист бумаги с номерами телефонов. В преддверии исчезновения девушка перевела определенную сумму денег своему брату.

Сначала итальянские правоохранители предполагали, что Мария могла самостоятельно скрыться. По данным следствия, девушка узнала, что ее стажировка заканчивается 6 июля без возможности продления, в то время как другие студенты могли остаться до сентября.

Впоследствии полиция обнаружила Марию Бугаеву на камерах видеонаблюдения. Она направлялась в сторону пляжа, после чего ее следы исчезли. 8 июля тело украинки обнаружили в лесной местности. По предварительной версии, она покончила с собой.

Генеральное консульство Украины в Неаполе заявило, что находится в контакте с семьей погибшей. Консульское должностное лицо установило связь с матерью Марии. Украинская сторона также обратилась к местным властям Каровиньо с официальным запросом для получения полной информации об обстоятельствах трагедии.

Пока следствие в Италии не сообщает окончательных выводов. Причиной смерти Марии Бугаевой рассматривают самоубийство, но следователи продолжают проверку.

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