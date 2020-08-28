Нардеп Гео Лерос заявил о поджоге своего автомобиля (видео)

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что подожгли его машину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Нардеп пока не рассказал о подробностях происшествия. Он только опубликовал видео, на котором сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям тушат автомобиль.

Поджог автомобиля Гео Лероса. Фото: Facebook/Гео Лерос

Позже нардеп написал, что жители дома, рядом с которым произошло происшествие, рассказали, что слышали хлопок.

Гео Лерос также прикрепил фото горящего автомобиля.

Ранее "Комментарии" писали, что в одном из частных секторов в Киеве загорелся дом главы правления Центра противодействия коррупции. Ни сам Виталий Шабунин, ни его семья не пострадали. Все произошло на улице Энтузиастов недалеко от метро "Славутич". Огонь вспыхнул посреди ночи. Виталия Шабунина с женой и детьми в этот момент дома не было. В здании находились только его родители. Они успели выбежать до того, как появилась реальная угроза их жизни.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, который успел прославиться после скандального заявления о коррупции в Офисе президента, заявил, что его коллега Николай Тищенко должен сдать мандат и заниматься ресторанным бизнесом в связи с нарушением карантина.

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