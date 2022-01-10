Нападение террористических организаций: Казахстан обвиняет исламистских радикалов в погромах

Казахстан заявил в понедельник, 10 января, что исламистские радикалы, обученные за границей, были среди напавших на правительственные здания и силовиков на прошлой неделе, и что полиция сейчас задержала почти 8000 человек, чтобы взять ситуацию под контроль. Об этом сообщает Reuters.

Военнослужащие на главной площади в Алматы - Reuters

На минувшей неделе правительственные здания в нескольких городах были ненадолго захвачены или сожжены, поскольку мирные протесты против повышения цен на топливо стали насильственными.

Президент Касим-Жомарт Токаев распустил свой кабинет, издал приказы о стрельбе и объявил чрезвычайное положение в богатой нефтью стране с населением 19 миллионов человек. Он также попросил возглавляемый Россией военный блок послать войска, которые, по словам правительства, с тех пор были развернуты для охраны стратегических объектов.

Токаев должен был принять участие в видеоконференции лидеров блока в 07:00 по Гринвичу в понедельник, 10 января.

Власти в понедельник, 10 января, впервые связали насилие с деятельностью членов исламистских групп.

"Как показали события в Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии со стороны хорошо скоординированных террористических группировок, обучавшихся за границей. По предварительным данным, среди нападающих есть лица, имеющие опыт в зоне боевых действий в рядах радикальных исламистских группировок " , – говорится в сообщении МИД.

Никаких конкретных групп не называли.

В понедельник, 10 января, в официальный день траура, Комитет национальной безопасности заявил, что ситуация стабилизировалась и силы безопасности возобновили контроль.

Бывший глава комитета Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене на прошлой неделе, через несколько дней после того, как Токаев уволил его.

Российские и государственные СМИ со ссылкой на правительственный пост в соцсетях сообщают, что погибли 164 человека. Органы здравоохранения и полиции не подтвердили эту цифру и оригинальный пост в соцсетях был удален.

"Я думаю, что был какой-то сговор с участием внутренних и определенных иностранных разрушительных сил", — сказал госсекретарь Эрлан Карин в понедельник, 10 января, государственному телевидению, не назвав имен подозреваемых.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Германии остановили экспорт оружия в Казахстан.

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