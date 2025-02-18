logo

BTC/USD

95852.63

ETH/USD

2724.14

LTC/USD

136.01

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Нападение медведя в Словакии: родители защищали детей своими телами
commentss НОВОСТИ Все новости

Нападение медведя в Словакии: родители защищали детей своими телами

Медведь напал на семью из четырех человек в Словакии.

18 февраля 2025, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В лесу близ города Липтовский Микулаш в Словакии медведь напал на семью из четырех человек. Сначала агрессивное животное набросилось на восьмилетнюю девочку, а затем атаковало женщину с ребенком. Родители пытались защитить детей своими телами.

Нападение медведя в Словакии: родители защищали детей своими телами

В Словакии медведь напал на семью. Фото из открытых источников

15 ноября семья из четырех человек отправилась на прогулку на природу, не подозревая, какая опасность их ждет в лесу. В один момент семья услышала шелест в кустах и поначалу подумала, что это может быть олень. Однако из кустов выбежал медведь и набросился на людей. Сначала 80-килограммовый медведь атаковал восьмилетнюю девочку, которая шла рядом с отцом.

"Он сразу начал бросаться на мою дочь, она упала, и медведь ударил ее головой. Я подбежал, несколько раз на него крикнул, хотел ударить ногой, но медведь развернулся и начал убегать", — рассказал отец девочки, на которую напало животное.

По его словам, прошло всего несколько секунд, как медведь развернулся и бросился на мать и младшую дочь. Женщина бросила дочь в кусты, а сама стала защищаться и бить хищника ногами. На помощь побежал мужчина. Родители собственными телами пытались оградить своих детей от медведя.

В конце концов, им удалось отпугнуть животное и покинуть лес. Больше всего во время инцидента пострадала женщина, которую медведь укусил за ногу, однако благодаря теплой одежде она получила легкие травмы после борьбы с хищником.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый случай, когда в Словакии медведь нападает на человека. В октябре 2024 года в том же лесу близ города Липтовский Микулаш двое мужчин пошли собирать грибы и подверглись атаке хищного животного. Один из мужчин скончался от полученных травм.

Также "Комментарии" писал об ужасной трагедии в Румынии, где медведь схватил женщину за ногу и утащил за собой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www1.pluska.sk/krimi/na-rodinu-na-liptove-zautocil-medved-matka-hodila-dieta-do-krikov-sama-sa-s-nim-popasovala
Теги:

Новости

Все новости