Нападение медведя в Словакии: родители защищали детей своими телами

В лесу близ города Липтовский Микулаш в Словакии медведь напал на семью из четырех человек. Сначала агрессивное животное набросилось на восьмилетнюю девочку, а затем атаковало женщину с ребенком. Родители пытались защитить детей своими телами.

В Словакии медведь напал на семью. Фото из открытых источников

15 ноября семья из четырех человек отправилась на прогулку на природу, не подозревая, какая опасность их ждет в лесу. В один момент семья услышала шелест в кустах и поначалу подумала, что это может быть олень. Однако из кустов выбежал медведь и набросился на людей. Сначала 80-килограммовый медведь атаковал восьмилетнюю девочку, которая шла рядом с отцом.

"Он сразу начал бросаться на мою дочь, она упала, и медведь ударил ее головой. Я подбежал, несколько раз на него крикнул, хотел ударить ногой, но медведь развернулся и начал убегать", — рассказал отец девочки, на которую напало животное.

По его словам, прошло всего несколько секунд, как медведь развернулся и бросился на мать и младшую дочь. Женщина бросила дочь в кусты, а сама стала защищаться и бить хищника ногами. На помощь побежал мужчина. Родители собственными телами пытались оградить своих детей от медведя.

В конце концов, им удалось отпугнуть животное и покинуть лес. Больше всего во время инцидента пострадала женщина, которую медведь укусил за ногу, однако благодаря теплой одежде она получила легкие травмы после борьбы с хищником.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый случай, когда в Словакии медведь нападает на человека. В октябре 2024 года в том же лесу близ города Липтовский Микулаш двое мужчин пошли собирать грибы и подверглись атаке хищного животного. Один из мужчин скончался от полученных травм.

Также "Комментарии" писал об ужасной трагедии в Румынии, где медведь схватил женщину за ногу и утащил за собой.