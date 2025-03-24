Нападение медведя в Словакии: мужчина спасся благодаря топору (ВИДЕО)

В словацких Карпатах мужчина чудом избежал смерти после нападения медведицы. Вооружившись только топором, он смог отбиться от хищника. Драматические кадры нападения медведя попали в соцсети и вызвали новую волну дискуссий о безопасности туристов в лесах Словакии.

В Словакии медведь напал на мужчину. Фото из открытых источников

Нападение медведя произошло недалеко от села Белськи Скалы в районе Жилина. Местный житель, по имени Питер, выгуливал собаку по лесной тропинке и заметил медведицу с тремя медвежатами в 20-30 метрах от себя.

Мужчина знал, что встреча с медведем может быть опасной, ведь не раз видел этих животных в дикой природе. Сначала он действовал в соответствии с рекомендациями экспертов и свистнул, чтобы предупредить животное о своем присутствии. Но медведица принялась двигаться в его сторону. Когда хищник продолжил атаку, Петр применил перечный баллончик, но это не остановило медведицу. Тогда мужчина вытащил топор и стал отбиваться.

"Я заметил, что она стала идти ко мне. У меня был с собой перечный баллончик, но это не помогло. Я распил его всюду, а она продолжала на меня нападать. Поэтому я вытащил топор и дважды ударил ее по голове. Я прятался за деревом, и всякий раз, когда она нападала, я бил ее по голове. Если бы у меня не было топора, она бы меня убила на месте", — рассказал Питер местному порталу.

После второго удара медведица наконец-то отступила его и убежала в лес вместе с медвежатами.

Нападение попало на видео. Кадры инцидента опубликовал государственный секретарь Министерства окружающей среды Словакии Филипп Куффа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Словакии не впервые происходит нападение медведя на человека. В феврале этого года двое родителей стали на защиту детей из-за медведя, который их начал атаковать. Еще один случай произошел в прошлом году, когда дикое животное атаковало грибника.

Также "Комментарии" писали о мужчине, вступившем в бой с белым медведем, чтобы спасти жену.