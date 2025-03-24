Нападение медведя в Словакии: мужчина спасся благодаря топору (ВИДЕО)

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Slava Kot
В словацких Карпатах мужчина чудом избежал смерти после нападения медведицы. Вооружившись только топором, он смог отбиться от хищника. Драматические кадры нападения медведя попали в соцсети и вызвали новую волну дискуссий о безопасности туристов в лесах Словакии.
В Словакии медведь напал на мужчину. Фото из открытых источников
Нападение медведя произошло недалеко от села Белськи Скалы в районе Жилина. Местный житель, по имени Питер, выгуливал собаку по лесной тропинке и заметил медведицу с тремя медвежатами в 20-30 метрах от себя.
Мужчина знал, что встреча с медведем может быть опасной, ведь не раз видел этих животных в дикой природе. Сначала он действовал в соответствии с рекомендациями экспертов и свистнул, чтобы предупредить животное о своем присутствии. Но медведица принялась двигаться в его сторону. Когда хищник продолжил атаку, Петр применил перечный баллончик, но это не остановило медведицу. Тогда мужчина вытащил топор и стал отбиваться.
После второго удара медведица наконец-то отступила его и убежала в лес вместе с медвежатами.
Нападение попало на видео. Кадры инцидента опубликовал государственный секретарь Министерства окружающей среды Словакии Филипп Куффа.
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