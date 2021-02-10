Нацкорпус устроил перестрелку в центре Киева и заблокировал группу людей на территории СТО

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Оленка Клочко
Активисты Национального корпуса атакуют огражденное здание, в котором по их мнению скрываются "титушки Кивы". Все это происходит в прямом эфире на канале YouTube.
Нацкорпус штурмует СТО в центре Киева. Фото: источник
Активисты начали забрасывать людей за оградой файерами, петардами, послышалась стрельба из огнестрельного оружия.
Огороженной оказалась территория СТО с мойкой и зданиями для покраски и ремонта. За забором внутри СТО собралось большое количество мужчин, а также припаркованный микроавтобус с логотипом "112 Украина".
У здания выстроились полицейские, чтобы не дать представителям Нацкорпуса напасть на людей за забором.
Активисты Нацкорпуса также утверждают, что они задержали "бригадира" этих ребят, который пытался прорваться внутрь здания, у него была тетрадь с некоторым перечнем фамилий и имен, номерами телефонами, расписанием занятий, а также суммами вознаграждений (10000 гривен в месяц).
Полиция зашла на территорию СТО и выводит оттуда людей под ругань Нацкорпусу, их проводят в автозаки, без наручников. Будут ли эти люди арестованы или просто вывезены из зоны досягаемости активистов Нацкорпуса, не сообщается.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказали о том, что нардеп Илья Кива в нецензурных словах поддержал свою бывшую секретаршу и заявил, что даже президент в Украине имел судимость.
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