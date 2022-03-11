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Нацгвардеец ликвидировал снайпера РФ с километрового расстояния

Николаевский гвардиец пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера с километрового расстояния

сегодня, 14:40 comments1116
Автор:

Светлана Шкурупий
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В четверг, 10 марта, в Николаеве, украинский нацгвардеец ликвидировал снайпера оккупантов с расстояния в километр. Об этом сообщили на Facebook-странице Национальной гвардии.

Нацгвардеец ликвидировал снайпера РФ с километрового расстояния

Боец с Нацгвардии уничтожил снайпера с расстояния 1 км (фото из открытых источников)

Известно, что российский снайпер был замечен на территории одного из предприятий Николаева, неподалеку позиций ВСУ. Он не первые сутки держал в напряжении наших защитников. Но украинский нацгвардеец метким пулеметным огнем ликвидировал врага, находившегося на дистанции более 1000 метров.

Нацгвардеец ликвидировал снайпера РФ с километрового расстояния - фото 2

В комментариях украинцы благодарят бойца Национальной гвардии и поддерживают наших защитников, которые мужественно дают отпор противнику: "Спасибо за защиту и спасенные в будущем жизни наших воинов и гражданских", "Гордимся, какой профессионализм на расстоянии более 1000 метров, браво! Божьей помощи и защиты, наши родные солдаты", "Спасибо за ваше мужество и героизм. Слава Богу, что у нас есть такие защитники", "Герой. Слава Вооруженным силам! Слава защитникам нашей Родины!".

Напомним, что Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении высокопоставленного военного РФ в Киевской области. В 2016 году он, будучи майором, получил орден от Путина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в течении 10 марта украинские военные смогли уничтожить десять единиц воздушной техники оккупантов. Командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что один из них был сбит "Стингером".

Читайте также, что украинские силовики под Николаевом уничтожили батальонно-тактическую группу российских оккупантов. Большинство членов ее состава – бывшие украинские военные, которые еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону Российской Федерации в Крыму.


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