kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.08.2020

BTC/USD

11782.14

ETH/USD

408.82

LTC/USD

62.67

НБУ 20.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия На заводе в оккупированном Армянске произошел выброс химикатов
commentss НОВОСТИ Все новости

На заводе в оккупированном Армянске произошел выброс химикатов

Специалисты будут три дня подряд проверять качество воздуха на территориях вокруг завода "Крымский титан"

сегодня, 08:32
Автор:

Виолетта Комаровская

В оккупированном Крыму произошел выброс химикатов на заводе "Крымский титан". Облако поднялось в воздух и исчезло в течение десяти минут. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Завод расположен неподалеку от Армянска. Это один из ближайших городов к админгранице с Херсонской областью. Химикаты попали в воздух еще накануне. Во время перевода системы в рабочий режим произошел выброс серного ангидрида. Власти уверяют, что сейчас опасности для людей нет. Пообещали, что будут по четыре раза в сутки брать пробы воздуха и исследовать его на наличие опасных частиц. Анализы будут проводить в течение трех дней. 

На заводе в оккупированном Армянске произошел выброс химикатов

"Крымский титан". Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсант»

"Первые замеры уже сделали специалисты лаборатории управления МЧС России. Они показали, что никаких превышений нет. Концентрация вредных веществ в воздухе в Армянске в пределах нормы", - отчитался глава подконтрольной России администрации Армянска Василий Телиженко. 

Напомним, что ровно два года назад на "Крымском титане" произошел выброс неизвестных химикатов. Люди тогда жаловались на запах кислоты в воздухе. Все вокруг было покрыто порошком, похожим на ржавчину. Детей с Армянска и близлежащих поселков эвакуировали. Оккупационные власти Крыма тогда заявили, что к загрязнению привели испарения кислотонакопителя, который почти пересох из-за отсутствия дождей. По данным разведки Украины, причиной экологического бедствия стали российские военные учения. Мол, в резервуар с химическими отходами попал снаряд.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что под Сумами произошел выброс опасного химического вещества. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!