На заводе в оккупированном Армянске произошел выброс химикатов

В оккупированном Крыму произошел выброс химикатов на заводе "Крымский титан". Облако поднялось в воздух и исчезло в течение десяти минут. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Завод расположен неподалеку от Армянска. Это один из ближайших городов к админгранице с Херсонской областью. Химикаты попали в воздух еще накануне. Во время перевода системы в рабочий режим произошел выброс серного ангидрида. Власти уверяют, что сейчас опасности для людей нет. Пообещали, что будут по четыре раза в сутки брать пробы воздуха и исследовать его на наличие опасных частиц. Анализы будут проводить в течение трех дней.

"Крымский титан". Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсант»

"Первые замеры уже сделали специалисты лаборатории управления МЧС России. Они показали, что никаких превышений нет. Концентрация вредных веществ в воздухе в Армянске в пределах нормы", - отчитался глава подконтрольной России администрации Армянска Василий Телиженко.

Напомним, что ровно два года назад на "Крымском титане" произошел выброс неизвестных химикатов. Люди тогда жаловались на запах кислоты в воздухе. Все вокруг было покрыто порошком, похожим на ржавчину. Детей с Армянска и близлежащих поселков эвакуировали. Оккупационные власти Крыма тогда заявили, что к загрязнению привели испарения кислотонакопителя, который почти пересох из-за отсутствия дождей. По данным разведки Украины, причиной экологического бедствия стали российские военные учения. Мол, в резервуар с химическими отходами попал снаряд.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что под Сумами произошел выброс опасного химического вещества.

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