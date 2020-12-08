На Запорожье фермер распахал под урожай старое еврейское кладбище

Борьба за землю принимает абсурдные формы. Так, в Запорожской области фермер решил под посев зерновых перекопать старинное еврейское кладбище. Активисты и жители Гуляйполя заметили, что местный фермер буквально захватил кладбище в своих целях, активисты обратились в полиции, но как сообщает издание "Укринформ", местные власти и полиция не реагировали.

ФОТО: Укринформ









На данный момент информацию о правонарушениях внесли в ЕРДР и открыли уголовное производство по факту самовольному захвату земли. На кладбище нет документов и поэтому, как утверждают правоохранители, он якобы просто земельный участок, "который самовольно захватил фермер". В то же время местные власти утверждают, что никаких разрешений на вспашку кладбища не давали. На старинном кладбище много захоронений, некоторым надгробиям более 150 лет. После вспашки поле усеяно человеческими костями.









Местные жители собирают кости на поле и пытаются сохранить хотя бы надгробные памятники.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Нидерландах началась масштабная программа по срезанию головок у тюльпанов, несмотря на сезон их активного цветения. Причиной этому стало повальное возвращение туристов, которые умудряются миновать все запреты по карантину и пробраться на территорию страны ради потрясающего вида.

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