На Закарпатье трое несовершеннолетних ребят напали и изнасиловали 14-летнюю девушку

Неслыханное преступление имело место в одном из населенных пунктов Закарпатья. Там трое подростков совершили групповое сексуальное насилие над своей ровесницей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

Полиция сразу установила фигурантов изнасилования (фото из открытых источников)

По информации правоохранителей, об этом преступлении рассказала родственница девушки. Именно она сказала, что ее несовершеннолетняя внучка подверглась сексуальному насилию от трех местных парней. Преступление имело место на праздник Независимости — 24 августа.

Полицейские оперативно отреагировали на это сообщение. Они нашли малолетних насильников. Что важно, что двум из них исполнилось только 15 лет, еще одному — 14 лет. Жизнь только началась, а уже нужно нести ответственность за совершенное тяжкое преступление. Полицейские ознакомили их с подозрением о групповом сексуальном насилии над девушкой, которой еще не исполнилось 18 лет.

Следствие по уголовном производстве осуществляется по ч. Ст. 152 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает суровое наказание — 12 лет лишения свободы. Важно, что правоохранители будут ходатайствовать в судебном учреждении о том, чтобы юные злоумышленники безальтернативно находились в СИЗО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Закарпатье подростки расстреляли сотрудников фирмы . Известно, что в цех по переработке сельскохозяйственной продукции зашли двое парней, которые устроили конфликт с сотрудниками фирмы. Словесная перепалка закончилась стрельбой. По информации полиции, с различными ранениями скорая увезла троих мужчин. Стрелки же скрылись, однако вскоре их удалось задержать. Стреляли 16-ти и 18-летний местные жители из травматического оружия.





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