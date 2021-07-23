На Закарпатье столкнулись пассажирский поезд и грузовик: подробности страшной аварии (ФОТО)

На Закарпатье, сегодня, 23 июля, произошла жуткая ДТП. Грузовик выехал прямо на железнодорожный переезд при движении поезда Киев-Солотвино. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Авария на Закарпатье (фото: УЗ)

В сообщении говорится, что трагедия произошла сегодня, в полдень, на регулируемом железнодорожном переезде Королево-Рокосово.

Стало известно, что водитель грузовика выехал на железнодорожный путь во время предупредительной сигнализации, которая запрещает движение автомобилей. В результате произошло страшное столкновение с пассажирским поездом. От удара с рельсов сошел локомотив, а грузовик отбросило на несколько метров.

В компании сообщили, что к счастью никто не погиб, только 5 пассажиров обратились за помощью к врачам, которые сразу прибыли на место ДТП.

Известно, что на место инцидента уже прибыли члены комиссии УЗ и правоохранители.

В пресс-службе компании сообщили, что всех пассажиров поезда, а это — 226 человек, эвакуировали и доставили на станцию в Солотвино другим поездом.

Как рассказал журналистам представитель управления ДСНС в Закарпатской области Федор Филип, водителя грузовика и двух пассажирок поезда из Львовской и Винницкой областей отправили в Хустскую центральную районную больницу.

По его словам, в настоящее время движение железнодорожного транспорта на этом участке, где произошла авария, приостановлено, поскольку на месте все еще работают спасатели, правоохранители и специальные службы.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Закарпатье фура раздавила легковой автомобиль. По официальным данным, произошло столкновение грузовика Scania с легковым автомобилем ВАЗ-2115, который выехал на встречную полосу дороги. От полученных травм на месте скончались четыре человека, которые ехали в легковушке, а малолетнего мальчика спасателям удалось извлечь из покореженной машины и передать в карету экстренной медицинской помощи. Однако, к сожалению, ребенок умер в реанимационном отделении больницы Мукачево.

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