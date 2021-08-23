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На Закарпатье людей засыпало землей: почему произошла трагедия

Местные проводили земляные работы во дворе

сегодня, 22:10
Автор:

Козлова Альбіна

В Закарпатской области, в городе Перечин, спасатели освобождали из-под земли местных жителей. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На Закарпатье людей засыпало землей: почему произошла трагедия

На Закарпатье три человека засыпало землей, фото ГСЧС

Известно, что местные жители во дворе по улице Бабича решили укрепить фундамент собственного дома. Люди позвали родственников, раскопали землю и проводили в яме земляные работы. Однако произошло смещение грунта и трех человек засыпало землей. Выбраться самостоятельно они не могли.

Свидетели происшествия, вероятно, пытались помочь пострадавшим своими силами. Впрочем, на место вызвали спасателей. Работники ГСЧС приехали к дому около 18 часов и приступили к спасению граждан.

Помогали спасателям местные жители. Из-под земляных завалов вытащили женщину и мужчину. Еще одна местная жительница, которую засыпало землей, умерла. Предварительно, женщина задохнулась под слоем почвы.


На Закарпатье людей засыпало землей: почему произошла трагедия - фото 2


На место вызвали "скорую помощь". Пострадавших передали медикам, о состоянии их здоровья пока ничего не известно. Тело погибшей передано на судебно-медицинскую экспертизу. На место выезжала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Данные внесены в Единый реестр государственных расследований. Правоохранители проведут проверку по факту смерти женщины.

Как сообщал портал "Комментарии", в Запорожье новорожденная девочка получила ожоги. По заявлению отца новорожденного ребенка открыли уголовное производство. Медицинских сестер пока отстранили от работы. В перинатальном центре проводится служебное расследование.



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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/128173.html
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