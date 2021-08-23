На Закарпатье людей засыпало землей: почему произошла трагедия

В Закарпатской области, в городе Перечин, спасатели освобождали из-под земли местных жителей. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



На Закарпатье три человека засыпало землей, фото ГСЧС

Известно, что местные жители во дворе по улице Бабича решили укрепить фундамент собственного дома. Люди позвали родственников, раскопали землю и проводили в яме земляные работы. Однако произошло смещение грунта и трех человек засыпало землей. Выбраться самостоятельно они не могли.



Свидетели происшествия, вероятно, пытались помочь пострадавшим своими силами. Впрочем, на место вызвали спасателей. Работники ГСЧС приехали к дому около 18 часов и приступили к спасению граждан.

Помогали спасателям местные жители. Из-под земляных завалов вытащили женщину и мужчину. Еще одна местная жительница, которую засыпало землей, умерла. Предварительно, женщина задохнулась под слоем почвы.









На место вызвали "скорую помощь". Пострадавших передали медикам, о состоянии их здоровья пока ничего не известно. Тело погибшей передано на судебно-медицинскую экспертизу. На место выезжала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Данные внесены в Единый реестр государственных расследований. Правоохранители проведут проверку по факту смерти женщины.

Как сообщал портал "Комментарии", в Запорожье новорожденная девочка получила ожоги. По заявлению отца новорожденного ребенка открыли уголовное производство. Медицинских сестер пока отстранили от работы. В перинатальном центре проводится служебное расследование.





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