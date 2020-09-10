На Закарпатье подростки расстреляли сотрудников фирмы

Вчера вечером на территории одной из частных фирм в Виноградове Закарпатской области произошла стрельба. Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

На данный момент известно, что в 20:45 в цех по переработке сельскохозяйственной продукции зашли двое парней, которые устроили конфликт с сотрудниками фирмы. Словесная перепалка закончилась стрельбой. По информации полиции, с различными ранениями скорая увезла троих мужчин. Стрелки же с места события скрылись, однако вскоре их удалось задержать. Стреляли 16-ти и 18-летний местные жители из травматического оружия. Сейчас их поместили в СИЗО и открыли уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия.

Напомним, в Ужгороде вчера средь бела дня произошел необычный акт вандализма. Мужчина, который, по предварительной информации, был под воздействием наркотиков, нападал на машины. В результате он разгромил 10 авто и пассажирский автобус

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