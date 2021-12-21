На Востоке Украины ранили троих военных: что известно о их состоянии

ЗСУ. Фото c Facebook

Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать Минскими договоренностями и атакуют украинские позиции. Только за эти сутки они уже четыре раза нарушили "режим тишины". Однако украинская сторона останавливает попытки нападений. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", — говорится в сообщении.

Однако не обошлось без потерь для украинской стороны. Трое военных сейчас находятся под наблюдением медиков, поскольку получили серьезные ранения.



Как сообщили в штабе ООС, в населенных пунктах Водяное и Гнутовое вражеские беспилотники сбросили выстрелы ВОГ-17. В направлении Новолуганского противники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. А в сторону Невельского враг открыл огонь из минометов калибра 120 мм. Именно здесь травмировались двое украинских военных, они подорвались на взрывчатке. В настоящее время они получают медицинскую помощь в больнице. Один из них в тяжелом состоянии, другой в среднетяжелом.

А уже утром, 21 декабря, противник со стрелкового оружия произвел обстрел позиций в Широкино. Во время этого боя был ранен один военнослужащий, его удалось эвакуировать в медицинское учреждение, сейчас медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отчитываются в штабе.





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