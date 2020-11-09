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На восточное побережье США налетел тропический шторм Эта (Фото)

Во Флориде господствуют сильные ветры и большие волны

сегодня, 22:10
Автор:

Диденко Светлана

Не успели в штатах свыкнуться с результатами выборов президента, как Америку ждало новое потрясение.

На восточное побережье США налетел тропический шторм Эта (Фото)

Фото: The Weather Channel

Тропический шторм Эта дошел до побережья Флориды. Вместе с ним принесло мощный проливной дождь и ветер, которые начали образовывать гигантские волны на побережье. На улице Флориды начинает появляться вода, которая затрудняет движение транспорта.

Местные учебные заведения и пляжи закрыли еще в воскресенье, а общественному транспорту запрещено передвигаться по городу.

Национальный ураганный центр США предупредил американцев, что шторм сопровождает шквальный ветер и сильные дожди, которые несут опасность штормовых приливов. Скорость будет достигать 100 км в час, а приток поднимется примерно на 1,2 метра.

Спасатели призвали население оставаться дома и не ездить по затопленным дорогам.

На восточное побережье США налетел тропический шторм Эта (Фото) - фото 2
На восточное побережье США налетел тропический шторм Эта (Фото) - фото 3
На восточное побережье США налетел тропический шторм Эта (Фото) - фото 4
На восточное побережье США налетел тропический шторм Эта (Фото) - фото 5
На восточное побережье США налетел тропический шторм Эта (Фото) - фото 6
На восточное побережье США налетел тропический шторм Эта (Фото) - фото 7

Стоит отметить, что тропический шторм Эта уже нанес серьезный ущерб в Центральной Америке:

• На Кубе от последствий шторма эвакуировали десятки тысяч людей, поэтому человеческих жертв удалось избежать.

• Однако в соседней Гватемале погибли и пропали без вести около 150 человек после того, побережье накрыло селем.

• В Гондурасе шторм унес жизни в десять человек, а сотни граждан ожидают эвакуации из затопленных районов.

• В Панаме зафиксировали 17 смертей, а 70 местных жителей считаются пропавшими без вести

• На юге Мексики власти сообщают о 20 погибших.

Напомним, "Комментарии" сообщали о предупреждении европейских ученых об извержении вулкана в центре Европы.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-54876069
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