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На украинской таможне "не заметили" чемоданы с миллионами долларов и евро: подробности

Сияр Куршутов рассказал о коррупционных "схемах" на украинской таможне

сегодня, 17:11
Автор:

Лиля Воробьева
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В Закарпатской области, на пункте пропуска Вилок на украинской таможне не заметили чемоданы с наличными. Речь идет о 28 млн$ и 1.3 млн €. Об этом сообщил бизнесмен Сияр Куршутов в своем Facebook. Также он обнародовал список людей, которые могут быть причастны к коррупции на украинской таможне.

На украинской таможне "не заметили" чемоданы с миллионами долларов и евро: подробности

Коррупция на таможне (фото из открытых источников)

Предприниматель сообщил, что стоимость такой "услуги" на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. Более того, в других западных регионах, по его словам, ситуация не лучше.

"Наша "доблестная" закарпатская таможня в очередной раз отличилась. На этот раз, они "не заметили" 28 млн $, которые вывозятся, и 1.3 млн €. Венгры, в свою очередь, заметили и после многочасовых разборок, сумму пришлось задекларировать. Тем, кто верит в случайности, сообщаю, что в последнее время подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше",- сообщил бизнесмен.

Также Сияр Куршутов публично обнародовал имена тех, кто мог быть причастен к такой "схеме". Он написал, что гарантирует достоверность этих данных.

"Фамилии промышляющих этим таможенников и пограничников хорошо известны в узких кругах. Надеюсь, будут кадровые выводы. И оценка недальновидного решения НБУ, о котором я писал несколько дней назад. Добавил конкретные данные в комментарии. Достоверность гарантирую",- подытожил бизнесмен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцам рассказали, сколько денег теряет страна из-за коррупции на таможне. По словам бывшего главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия Макаренко, в бюджет страны ежегодно не поступает около 3 миллиардов долларов из-за плохой работы таможенников.


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Источник: https://www.facebook.com/100066658773852/posts/311954811036476/
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сегодня, 17:18

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