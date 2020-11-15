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Главная Новости Общество происшествия На трассе Одесса-Рени столкнулись микроавтобусы, есть погибшие
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На трассе Одесса-Рени столкнулись микроавтобусы, есть погибшие

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В Одесской области сегодня утром, 15 ноября, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись два микроавтобуса.

На трассе Одесса-Рени столкнулись микроавтобусы, есть погибшие

фото: Нацполиция

Согласно данным полиции, водитель Mercedes Sprinter не предоставил преимущества в движении на дороге водителю Toyota Hiace, в результате чего произошло столкновение. Один из автомобилей вылетел в кювет, а второй перевернулся на бок. 

Из-за полученных травм один человек скончался на месте, еще пятеро были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Но в больнице один из пострадавших, к сожалению, скончался.

Авария произошла утром на трассе Одесса-Рени, вблизи населенного пункта Староказачье. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. 

На трассе Одесса-Рени столкнулись микроавтобусы, есть погибшие - фото 2
На трассе Одесса-Рени столкнулись микроавтобусы, есть погибшие - фото 3

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 13 ноября в Киеве такси "Uber" врезалось в остановку общественного транспорта, в результате погибло два человека.  По предварительным данным, 23-летний водитель "просто заснул" за рулем. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-smertelnoji-dtp-v-bilgorod-dnistrovskomu-rajoni-15-112020/
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