На трассе Одесса-Рени столкнулись микроавтобусы, есть погибшие

В Одесской области сегодня утром, 15 ноября, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись два микроавтобуса.

фото: Нацполиция

Согласно данным полиции, водитель Mercedes Sprinter не предоставил преимущества в движении на дороге водителю Toyota Hiace, в результате чего произошло столкновение. Один из автомобилей вылетел в кювет, а второй перевернулся на бок.

Из-за полученных травм один человек скончался на месте, еще пятеро были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Но в больнице один из пострадавших, к сожалению, скончался.

Авария произошла утром на трассе Одесса-Рени, вблизи населенного пункта Староказачье. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 13 ноября в Киеве такси "Uber" врезалось в остановку общественного транспорта, в результате погибло два человека. По предварительным данным, 23-летний водитель "просто заснул" за рулем. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

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