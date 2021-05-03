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Главная Новости Общество происшествия На трассе Львов — Луцк обвалился мост
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На трассе Львов — Луцк обвалился мост

В результате обрушения никто не пострадал

3 мая 2021, 20:53
Автор:

Ольга Чародий

3 мая на автодороге Львов — Луцк возле села Гаек обрушился мост. Трасса теперь не проезжая.  Об этом пишет "Варта 1".

На трассе Львов — Луцк обвалился мост

Рухнул мост. Фото: Варта 1

В результате обрушения никто не пострадал, но проехать теперь невозможно. Очевидцы сообщили об инциденте дорожные службы.

На трассе Львов — Луцк обвалился мост - фото 2

Возможные варианты объезда:

Дорога "Жовква — Червоноград"

Дорога "Буск — Лопатин".

На трассе Львов — Луцк обвалился мост - фото 3


Напомним, эксперты создали рейтинг огромных и зрелищных железнодорожных и автомобильных мостов. Трудно даже представить, сколько средств, ресурсов и материалов было потрачено на создание этих сооружений. Протяженность некоторых мостов достигает нескольких десятков или даже сотен километров. Их величие можно долго описывать, но давайте лучше посмотрим на этих великанов. Первое место в рейтинге самых длинных мостов занял виадук Даньян-Куньшаньский. Его длина 164,8 километра. Сооружение создавалось для движения поездов. Мост расположен в восточной части КНР. На его строительство потратили почти 8,5 миллиарда долларов.

На втором месте располагается виадук Чжанхуа — Гаосюн, вдоль которого проходит Тайваньская высокоскоростная железная дорога. Длина моста — 157,317 километра. Тяньцзиньский виадук занимает третье место. Он создан для движения автомобилей и входит в состав Пекин-Шанхайской высокоскоростной дороги. Протяженность сооружения — 113,7 километра. Четвертое место занимает магистраль Банг На, которая находится на территории Бангкока. Движение по дороге — платное. Мост вдвое короче вышеперечисленных сооружений — длиной всего 54 километра. Однако архитектурный замысел имеет невероятный "невесомый" вид. Читайте подробно в нашем материале. 


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Источник: https://varta1.com.ua/na-trasi-lviv-lutsk-obvalyvsya-mist-foto/
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