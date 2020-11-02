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Главная Новости Общество происшествия На трассе Киев-Одесса умышленно сбили известного спортсмена (Видео)
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На трассе Киев-Одесса умышленно сбили известного спортсмена (Видео)

На трассе государственного значения недалеко от Умани сбили известного спортсмена-экстремала

сегодня, 16:40
Автор:

Диденко Светлана

На отрезке автодороги Киев-Одесса сбили Олега Мамантенака, молодого спортсмена-экстремала. 

На трассе Киев-Одесса умышленно сбили известного спортсмена (Видео)

Фото: news-otg.if.ua

ДТП произошло 28 октября, среди причин называют умышленный наезд. Сообщается, что водитель, который совершил наезд на молодого человека, до этого подрезал и другое авто.

Олег получил перелом основания черепа. Об этом сообщил друг пострадавшего Евгений Лата в Facebook, который заявил, что наезд совершен умышленно. Также мужчина рассказал о состоянии пострадавшего.

"Состояние стабильное — тяжелое. Кома и перелом основания черепа. Ночь прошла в бреду и боли. Никаких прогнозов от врачей, готовимся к перевозке в Одессу", — сообщается в посте.

По словам Евгения Латы, виновник ДТП, на белом рено постоянно подрезал и прижимал Олега к отбойникам. В ответ Мамантенак перекрыл дорогу своим авто, остановился, чтобы пообщаться и выяснить причины неадекватного поведения. Как только он вышел из своей машины, как водитель другой дал газу и переехал его.

Виновного в дорожно-транспортном происшествии взяли под стражу. По предварительной информации виновником трагедии стал руководитель местного кирпичного завода.

"Ты прорвешься, чемпион!", — добавляет друг пострадавшего, который начал сбор средств на лечение спортсмена.


Напомним, "Комментарии" писали о резонансном ДТП на Крещатике.


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Источник: korrespondent.net
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