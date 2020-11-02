На трассе Киев-Одесса умышленно сбили известного спортсмена (Видео)

Язык
BTC/USD
13481.36
ETH/USD
385.52
LTC/USD
53.78
USD/UAH
28.75
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Диденко Светлана
На отрезке автодороги Киев-Одесса сбили Олега Мамантенака, молодого спортсмена-экстремала.
Фото: news-otg.if.ua
ДТП произошло 28 октября, среди причин называют умышленный наезд. Сообщается, что водитель, который совершил наезд на молодого человека, до этого подрезал и другое авто.
Олег получил перелом основания черепа. Об этом сообщил друг пострадавшего Евгений Лата в Facebook, который заявил, что наезд совершен умышленно. Также мужчина рассказал о состоянии пострадавшего.
По словам Евгения Латы, виновник ДТП, на белом рено постоянно подрезал и прижимал Олега к отбойникам. В ответ Мамантенак перекрыл дорогу своим авто, остановился, чтобы пообщаться и выяснить причины неадекватного поведения. Как только он вышел из своей машины, как водитель другой дал газу и переехал его.
Виновного в дорожно-транспортном происшествии взяли под стражу. По предварительной информации виновником трагедии стал руководитель местного кирпичного завода.
"Ты прорвешься, чемпион!", — добавляет друг пострадавшего, который начал сбор средств на лечение спортсмена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости